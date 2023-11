Está a decorrer a contagem decrescente para a "Domi Fighters Racing Party 2023

Dominique Aegerter quer agradecer aos seus fãs, amigos e patrocinadores pelo seu apoio no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 com uma grande festa. O evento terá lugar no sábado.

No passado fim de semana, o final da época do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 teve lugar em Jerez, seguido do primeiro teste de inverno na terça e quarta-feira. Para Dominique Aegerter, no entanto, a sua temporada de estreia só terminará com a "Domi Fighters Racing Party", que organiza pela 13ª vez este ano.

Para o suíço, não é preciso dizer que vai estar no meio de tudo, a festejar com os seus fãs e amigos!

O evento terá lugar no dia 4 de novembro, no Campus Perspektiven, perto de Huttwil; foi organizado um serviço de transporte gratuito a partir da estação de comboios. O churrasco será servido a partir das 18 horas, seguido de vários espectáculos ao vivo e da música do DJ Castle e do Tom-s DJ a partir das 21 horas. Os fãs e simpatizantes de Dominique Aegerter podem adquirir lembranças na loja de fãs.

A entrada custa CHF 10,00 e os bilhetes estão disponíveis aqui.

Informações resumidas:

Quando: Sábado, 4 de novembro, a partir das 18h00 Grill & Chill, 21h00 Festa até às 03h30



Onde: Campus Perspektiven bei Huttwil, Eventhalle Schwarzenbach, Dörfli 2, 4953 Schwarzenbach b. Huttwil



Quem: Domi Fighters, amigos e família, fãs



Como chegar lá: Transportes públicos = serviço de transporte gratuito da estação para o campus, carro = estacionamento disponível no campus