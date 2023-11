La puesta a punto de la Yamaha de Jonathan Rea: Todos aportaron algo

Desde el lunes, el campeón del récord de Superbike Jonathan Rea tiene contrato con Yamaha. No sólo se lleva bien con el equipo, sino que también le gusta la R1, como demostró el primer test en Jerez.

"El test ha ido mucho mejor de lo esperado", sonreía Jonathan Rea cuando SPEEDWEEK.com se reunió con él en el paddock del Circuito de Jerez el miércoles por la tarde. El norirlandés rodó dos horas el martes por la mañana y seis a partir del mediodía del miércoles. Tras su primera familiarización se encontró tercero en la tabla de tiempos por detrás de su compañero de Yamaha Remy Gardner y del sorprendente debutante Nicolo Bulega (Aruba Ducati). Con neumáticos traseros, Rea ha perdido 0.453s respecto al mejor tiempo y ha sido sólo 0.286s más lento que en la Superpole del pasado sábado con la Kawasaki.

"Para mí se trataba simplemente de acostumbrarme a la moto y al equipo", describió Johnny. "Pero hemos podido sacar mucho más de este test de lo que esperábamos. Pude probar algo de lo que usaban los otros pilotos de Yamaha y hacerme una idea. Luego cambiamos los muelles y empezamos a trabajar con la electrónica. Cosas para mi estilo de pilotaje, como el freno motor o la respuesta del acelerador. Fuimos rápidos y también pude rodar con diferentes neumáticos traseros para ver cómo se comportaba la Yamaha con ellos. Paso a paso, esta moto se siente como mía. Trabajar con este nuevo equipo es una experiencia agradable. Vengo de un equipo increíble, pero he encontrado un grupo muy agradable en Yamaha".

El 119 veces ganador de carreras trabajó por primera vez en Jerez con su nuevo jefe de equipo Andrew Pitt, que sufrió una desagradable intoxicación alimentaria el fin de semana pero se recuperó rápidamente después. "Trabaja a un nivel muy alto y tiene mucha experiencia", elogió Rea. "No empezamos hasta el miércoles a las 12 e hicimos muchos cambios, así que aún no tenemos una base. Los detalles llegarán más tarde. Pero ha organizado bien la prueba y está abierto a sugerencias. Me gusta cómo trata a los mecánicos y técnicos de Yamaha. Estoy deseando profundizar en esa relación".

Pitt ha trabajado para el compañero de equipo de Rea, Andrea Locatelli, durante las últimas tres temporadas, y el italiano tendrá un nuevo jefe de equipo para 2024. Lo único que se sabe hasta ahora es que sigue bajo contrato con otro fabricante, por lo que Yamaha guarda silencio al respecto.

¿Cuál era el punto de partida de la R1 de Rea en términos de puesta a punto? "Era una mezcla de la puesta a punto de Toprak y Loka. Y la configuración de la electrónica la tomé de otro piloto de Yamaha que pensamos que tenía un estilo similar al mío. Después empezamos a configurarlo todo para mí".