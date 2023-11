Les réglages de la Yamaha de Jonathan Rea : tout le monde a apporté sa contribution

"Le test s'est bien mieux passé que prévu", souriait Jonathan Rea lorsque SPEEDWEEK.com l'a rencontré mercredi soir dans le paddock du circuit de Jerez. Le Nord-Irlandais a roulé deux heures mardi matin et six heures à partir de mercredi midi. Après sa première prise de contact, il s'est retrouvé en troisième position sur la feuille de temps, derrière son collègue Yamaha Remy Gardner et l'étonnant rookie Nicolo Bulega (Aruba Ducati). Avec des pneus arrière qualificatifs, Rea a perdu 0,453 sec sur le meilleur temps et n'a été que 0,286 sec plus lent que lors de la Superpole de samedi dernier avec la Kawasaki.

"Pour moi, il s'agissait juste de m'habituer à la moto et à l'équipe", a décrit Johnny. "Mais nous avons pu tirer de ce test beaucoup plus que ce que nous attendions. J'ai pu essayer une partie de ce que les autres pilotes Yamaha utilisent et développer un sentiment. Ensuite, nous avons changé les ressorts et commencé à travailler avec l'électronique. Des choses adaptées à mon style de pilotage, comme le frein moteur ou la réponse de la poignée des gaz. Nous étions rapides et j'ai aussi pu rouler avec différents pneus arrière pour voir comment la Yamaha les gérait. Petit à petit, j'ai l'impression que cette moto est la mienne. Travailler avec cette nouvelle équipe est une expérience agréable. Je viens d'une équipe incroyable, mais j'ai trouvé une équipe très sympa chez Yamaha".

Le vainqueur de 119 courses a travaillé pour la première fois à Jerez avec son nouveau chef d'équipe, Andrew Pitt, qui a été victime d'une terrible intoxication alimentaire ce week-end, mais qui s'est ensuite rapidement remis sur pied. "Il travaille à un très haut niveau et a beaucoup d'expérience", a salué Rea. "Nous n'avons commencé qu'à midi mercredi et nous avons fait beaucoup de changements, nous n'avons donc pas encore de base. Les détails viendront plus tard. Mais il a bien organisé le test et est ouvert aux suggestions. J'aime la manière dont il traite avec les mécaniciens et les techniciens de Yamaha. J'ai hâte d'approfondir cette relation".

Pitt a travaillé les trois dernières saisons pour le coéquipier de Rea, Andrea Locatelli, l'Italien aura un nouveau chef d'équipe pour 2024. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que ce dernier est encore sous contrat avec un autre constructeur, Yamaha reste donc muet sur le sujet.

Quel était le point de départ de la R1 de Rea en termes de réglages ? "C'était un mélange des réglages de Toprak et de Loka. Et j'ai pris les réglages électroniques d'un autre pilote Yamaha dont nous pensions qu'il avait un style similaire au mien. Ensuite, nous avons commencé à régler tout cela pour moi".