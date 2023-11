L'assetto Yamaha di Jonathan Rea: tutti hanno dato il loro contributo

Da lunedì, il campione record della Superbike Jonathan Rea è sotto contratto con la Yamaha. Non solo si trova bene con la squadra, ma gli piace anche la R1, come ha dimostrato il primo test a Jerez.

"Il test è andato molto meglio del previsto", ha sorriso Jonathan Rea quando SPEEDWEEK.com lo ha incontrato nel paddock del Circuito di Jerez mercoledì sera. Il nordirlandese ha girato due ore martedì mattina e sei mercoledì a pranzo. Dopo la prima prova, si è ritrovato terzo nella classifica dei tempi, dietro al collega della Yamaha Remy Gardner e al sorprendente debuttante Nicolo Bulega (Aruba Ducati). Con le gomme posteriori da qualifica, Rea ha perso 0,453 secondi rispetto al miglior tempo ed è stato più lento di soli 0,286 secondi rispetto alla Superpole di sabato scorso con la Kawasaki.

"Per me si trattava solo di abituarmi alla moto e alla squadra", ha descritto Johnny. "Ma siamo riusciti a ottenere da questo test molto più di quanto ci aspettassimo. Ho potuto provare alcune delle soluzioni che gli altri piloti Yamaha utilizzavano e farmi un'idea. Poi abbiamo cambiato le molle e iniziato a lavorare con l'elettronica. Cose adatte al mio stile di guida, come il freno motore o la risposta dell'acceleratore. Eravamo veloci e potevo anche guidare con pneumatici posteriori diversi per vedere come la Yamaha li gestisce. Passo dopo passo, questa moto la sento mia. Lavorare con questa nuova squadra è un'esperienza piacevole. Vengo da una squadra incredibile, ma alla Yamaha ho trovato un gruppo molto simpatico".

Il 119 volte vincitore di gare ha lavorato per la prima volta a Jerez con il suo nuovo capo equipaggio Andrew Pitt, che ha sofferto di una brutta intossicazione alimentare nel fine settimana ma si è ripreso rapidamente. "Lavora ad un livello molto alto e ha molta esperienza", ha commentato Rea. "Abbiamo iniziato solo alle 12 di mercoledì e abbiamo apportato molte modifiche, quindi non abbiamo ancora una base. I dettagli arriveranno più tardi. Ma ha organizzato bene il test ed è aperto ai suggerimenti. Mi piace il modo in cui tratta con i meccanici e i tecnici Yamaha. Non vedo l'ora di approfondire questo rapporto".

Pitt ha lavorato per Andrea Locatelli, compagno di squadra di Rea, nelle ultime tre stagioni e l'italiano avrà un nuovo capo equipaggio per il 2024. Tutto ciò che si sa finora è che è ancora sotto contratto con un altro costruttore, quindi la Yamaha mantiene il silenzio sull'argomento.

Qual è stato il punto di partenza della R1 di Rea in termini di set-up? "Era un misto tra la messa a punto di Toprak e quella di Loka. E le impostazioni dell'elettronica le ho prese da un altro pilota Yamaha che pensavamo avesse uno stile simile al mio. Dopo di che abbiamo iniziato a impostare tutto per me".