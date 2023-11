A configuração Yamaha de Jonathan Rea: Todos contribuíram com alguma coisa

Desde segunda-feira, o campeão do recorde de Superbike, Jonathan Rea, está sob contrato com a Yamaha. Não só se dá bem com a equipa, como também gosta da R1, como demonstrou o primeiro teste em Jerez.

"O teste correu muito melhor do que o esperado," sorriu Jonathan Rea quando o SPEEDWEEK.com o encontrou no paddock do Circuito de Jerez na quarta-feira à noite. O irlandês do norte rodou duas horas na terça-feira de manhã e seis a partir do meio-dia de quarta-feira. Após a sua primeira familiarização, ficou em terceiro lugar na tabela de tempos, atrás do seu colega da Yamaha, Remy Gardner, e do surpreendente estreante Nicolo Bulega (Aruba Ducati). Com os pneus traseiros de qualificação, Rea perdeu 0,453 segundos para o tempo mais rápido e foi apenas 0,286 segundos mais lento do que na Superpole no sábado passado com a Kawasaki.

"Para mim foi apenas uma questão de me habituar à moto e à equipa", descreveu Johnny. "Mas conseguimos tirar muito mais proveito deste teste do que esperávamos. Consegui experimentar algumas das coisas que os outros pilotos da Yamaha estavam a usar e sentir o que era. Depois mudámos as molas e começámos a trabalhar com a eletrónica. Coisas para o meu estilo de condução, como o travão motor ou a resposta do acelerador. Fomos rápidos e também pude conduzir com diferentes pneus traseiros para ver como a Yamaha lida com eles. Passo a passo, esta mota parece minha. Trabalhar com esta nova equipa é uma experiência agradável. Venho de uma equipa incrível, mas encontrei um grupo muito simpático na Yamaha."

O 119 vezes vencedor de corridas trabalhou pela primeira vez em Jerez com o seu novo chefe de equipa Andrew Pitt, que sofreu uma intoxicação alimentar no fim de semana, mas recuperou rapidamente. "Ele trabalha a um nível muito elevado e tem muita experiência", elogiou Rea. "Só começámos às 12 horas de quarta-feira e fizemos muitas alterações, por isso ainda não temos uma base. Os pormenores virão mais tarde. Mas ele organizou bem o teste e está aberto a sugestões. Gosto da forma como ele lida com os mecânicos e técnicos da Yamaha. Estou ansioso por aprofundar essa relação."

Pitt trabalhou para o colega de equipa de Rea, Andrea Locatelli, nas últimas três épocas, e o italiano vai ter um novo chefe de equipa para 2024. Tudo o que se sabe até agora é que ele ainda está sob contrato com outro fabricante, por isso a Yamaha está a manter silêncio sobre o assunto.

Qual foi o ponto de partida da R1 de Rea em termos de afinação? "Foi uma mistura da afinação da Toprak e da Loka. E as definições de eletrónica que recebi de outro piloto da Yamaha que pensávamos ter um estilo semelhante ao meu. Depois disso, começámos a preparar tudo para mim."