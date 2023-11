Andrea Iannone ya es una baza para Go Eleven Ducati

El equipo Go Eleven de Ducati rechazó a Philipp Öttl para el Campeonato del Mundo de Superbikes de 2024 y se arriesgó a fichar al dopado Andrea Iannone. El test de Jerez de dos días fue un gran alivio.

La sanción por dopaje de cuatro años impuesta a Andrea Iannone no finaliza hasta el 16 de diciembre de 2023, pero un piloto sancionado puede volver a entrenar dos meses antes de que expire la prohibición. El ex piloto de MotoGP cumplió este plazo cuando se subió a la Ducati V4R de Go Eleven en el test de Jerez el 31 de octubre.

Era cuestionable si el piloto de 34 años sería capaz de recuperar su velocidad anterior. Perdió algo menos de 2 segundos en el primer día de pruebas. Para su equipo, esto era irrelevante. "Creo que Andrea demostró en sus 20 vueltas del primer día que todavía tiene lo que hay que tener. No tanto por el tiempo por vuelta, que no significó nada para nosotros dadas las condiciones, sino por verle en la pista y en los boxes", dijo el director del equipo Denis Sacchetti. "Ha sido agradable verle con una sonrisa y que se estaba divirtiendo. Andrea crea un ambiente increíble en los boxes. Se ríe, hace bromas y sabe lo que quiere y lo que necesita. Ahora, por supuesto, es demasiado pronto para hablar de rendimiento o hacer predicciones. Nuestro objetivo es divertirnos".

Al terminar quinto, a 0,9 segundos en la segunda jornada, Iannone asombró a su propio equipo. "Ha sido un mensaje contundente", dijo Sacchetti. "Sus ganas de competir son enormes. Nos ha dejado a todos, incluidos nosotros, sin palabras. No estoy contento por el tiempo por vuelta, sino por su enfoque, su forma de trabajar y la sonrisa cuando se bajó de la moto. Esa sonrisa cuenta más que cualquier dato que nos pueda mostrar un monitor".

Para el equipo italiano, el fichaje de Iannone está asociado a una gran atención. El piloto de 34 años aparece regularmente en los medios de comunicación gracias a su participación en "Dancing Stars 2021", sus apariciones en otros programas de televisión y, por último pero no menos importante, su relación con la cantante pop Elodie, muy popular en Italia.