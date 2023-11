Andrea Iannone est déjà un atout pour Go Eleven Ducati

L'équipe Ducati Go Eleven a dit non à Philipp Öttl pour le championnat du monde Superbike 2024 et a risqué d'engager Andrea Iannone, coupable de dopage. Le test de deux jours à Jerez a apporté un immense soulagement.

La suspension de quatre ans pour dopage d'Andrea Iannone ne prendra fin que le 16 décembre 2023, mais deux mois avant l'expiration de la sanction, un pilote suspendu peut revenir à l'entraînement. L'ancien pilote de MotoGP a respecté ce délai lorsqu'il a pris place sur la Ducati V4R de Go Eleven lors du test de Jerez le 31 octobre.

La question était de savoir si le pilote de 34 ans allait pouvoir retrouver sa vitesse d'antan. Il a perdu près de 2 secondes lors de la première journée de test. Pour son équipe, ce n'était qu'un détail. "Je pense qu'Andrea a prouvé dès le premier jour, lors de ses 20 tours, qu'il en avait encore les capacités. Pas tant pour le temps au tour, qui ne nous importait pas vu les conditions, mais pour le voir sur la piste et dans le box", a déclaré le team manager Denis Sacchetti. "C'était agréable de le voir sourire et de voir qu'il s'amusait. Andrea crée une atmosphère incroyable dans le box. Il rit, fait des blagues et sait ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Maintenant, il est bien sûr trop tôt pour parler de performance ou faire des prédictions. Notre objectif est le suivant : prendre du plaisir !"

Cinquième à 0,9 seconde le deuxième jour, Iannone a étonné sa propre équipe. "C'était un message fort", a retenu Sacchetti. "Son désir de courir est énorme. Il a laissé tout le monde, y compris nous, sans voix ! Je ne me réjouis pas de son temps au tour, mais de son approche, de sa façon de travailler et de son sourire lorsqu'il est descendu de sa moto. Ce sourire compte plus que toutes les données qu'un moniteur peut nous montrer !"

Pour l'équipe italienne, l'engagement de Iannone est lié à beaucoup d'attention. Grâce à sa participation à "Dancing Stars 2021", à ses apparitions dans d'autres émissions de télévision et, surtout, à sa relation avec la chanteuse pop Elodie, très connue en Italie, le pilote de 34 ans a régulièrement fait parler de lui dans les médias.