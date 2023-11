Andrea Iannone è già una risorsa per Go Eleven Ducati

Il team Ducati Go Eleven ha rifiutato Philipp Öttl per il campionato mondiale Superbike 2024 e ha rischiato di ingaggiare il criminale del doping Andrea Iannone. I due giorni di test a Jerez sono stati un enorme sollievo.

I quattro anni di divieto di doping di Andrea Iannone non termineranno prima del 16 dicembre 2023, ma un pilota bandito può tornare ad allenarsi due mesi prima della scadenza del divieto. L'ex pilota della MotoGP ha rispettato questa scadenza quando si è seduto sulla Ducati V4R di Go Eleven in occasione del test di Jerez del 31 ottobre.

Era lecito chiedersi se il 34enne sarebbe stato in grado di ritrovare la velocità di un tempo. Nel primo giorno di test ha perso poco meno di 2 secondi. Per il suo team, questo è stato irrilevante. "Credo che Andrea abbia dimostrato nei suoi 20 giri del primo giorno di avere ancora le carte in regola. Non tanto per il tempo sul giro, che per noi non ha significato nulla viste le condizioni, ma per vederlo in pista e ai box", ha detto il team manager Denis Sacchetti. "È stato bello vederlo sorridere e divertirsi. Andrea crea un'atmosfera incredibile nei box. Ride, scherza e sa cosa vuole e di cosa ha bisogno. Ora, naturalmente, è troppo presto per parlare di prestazioni o fare previsioni. Il nostro obiettivo è divertirci!".

Finendo quinto, con un ritardo di 0,9 secondi nella seconda giornata, Iannone ha stupito il suo stesso team. "È stato un messaggio forte", ha detto Sacchetti. "La sua voglia di correre è enorme. Ha lasciato tutti, compresi noi, senza parole! Non sono contento del tempo sul giro, ma del suo approccio, del suo modo di lavorare e del sorriso quando è sceso dalla moto. Quel sorriso conta più di tutti i dati che un monitor può mostrarci!".

Per la squadra italiana, l'ingaggio di Iannone è associato a una grande attenzione. Il 34enne è stato regolarmente sui media grazie alla sua partecipazione a "Ballando le Stelle 2021", alle apparizioni in altri programmi televisivi e, non ultimo, alla sua relazione con la cantante pop Elodie, molto popolare in Italia.