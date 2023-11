Andrea Iannone já é um trunfo para a Go Eleven Ducati

A equipa Go Eleven da Ducati recusou Philipp Öttl para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 e arriscou assinar com Andrea Iannone, infrator por doping. O teste de dois dias em Jerez foi um grande alívio.

A proibição de doping de quatro anos de Andrea Iannone não termina antes de 16 de dezembro de 2023, mas um piloto proibido pode voltar a treinar dois meses antes do fim da proibição. O antigo piloto de MotoGP cumpriu este prazo quando se sentou na Ducati V4R da Go Eleven no teste de Jerez a 31 de outubro.

Era questionável se o piloto de 34 anos seria capaz de recuperar a sua antiga velocidade. Perdeu pouco menos de 2 segundos no primeiro dia de testes. Para a sua equipa, isso era irrelevante. "Penso que Andrea provou nas suas 20 voltas do primeiro dia que ainda tem o que é preciso. Não tanto pelo tempo da volta, que não significou nada para nós dadas as condições, mas para o ver na pista e nas boxes", disse o chefe de equipa Denis Sacchetti. "Foi bom vê-lo com um sorriso e a divertir-se. Andrea cria uma atmosfera incrível nas boxes. Ele ri-se, faz piadas e sabe o que quer e o que precisa. Agora, claro, é demasiado cedo para falar de desempenho ou fazer previsões. O nosso objetivo é divertirmo-nos!"

Ao terminar em quinto, com 0,9 segundos de atraso no segundo dia, Iannone surpreendeu a sua própria equipa. "Foi uma mensagem forte", disse Sacchetti. "O seu desejo de correr é enorme. Ele deixou toda a gente, incluindo nós, sem palavras! Não estou contente com o tempo da volta, mas com a sua abordagem, a sua forma de trabalhar e o sorriso quando saiu da mota. Esse sorriso conta mais do que qualquer dado que um monitor nos possa mostrar!"

Para a equipa italiana, a contratação de Iannone está associada a muita atenção. O piloto de 34 anos esteve regularmente nos meios de comunicação social graças à sua participação no "Dancing Stars 2021", a aparições noutros programas de televisão e, por último, mas não menos importante, à sua relação com a cantora pop Elodie, muito popular em Itália.