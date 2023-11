Oficial: Petronas Honda alineará a dos pilotos de SSP

La lista de participantes en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 está cada vez más completa. Se han confirmado los equipos de fábrica de todos los fabricantes comprometidos y algunos equipos cliente también han firmado a sus pilotos para la próxima temporada. Hace unos minutos, Petronas Honda ha confirmado lo que los lectores habituales de SPEEDWEEK.com ya sabían desde el martes: Los pilotos de Supersport Tarran Mackenzie y Adam Norrodin ascenderán a la máxima categoría, sucediendo a Hafizh Syahrin y Eric Granado, que tendrán que buscar nuevos equipos.

Mackenzie se había ganado el ascenso al conseguir una sorprendente victoria en una pista mojada en Most. Su lealtad al no quejarse nunca de la falta de competitividad de la CBR600RR también cayó bien en Honda.



"Ascender al Campeonato del Mundo de Superbike ha sido mi sueño durante mucho tiempo", reveló sin novedad el piloto de 28 años. "Gané mucha experiencia en el BSB con otro fabricante. Fue bueno probar la superbike ya en Misano y Jerez. También hice dos tests con HRC en Suzuka para entender mejor la CBR 1000RR-R y piloté la 8h con otro equipo. Es fantástico que el acuerdo para la próxima temporada ya esté cerrado. Estoy deseando afrontar este nuevo reto".

Como recordatorio, Mackenzie ganó la competitiva British Superbike Series con Yamaha en 2021. Una grave caída en un test mientras preparaba la próxima temporada supuso un parón en su carrera.

Sin embargo, en la prueba de Jerez el martes y el miércoles de esta semana, Mackenzie también descubrió que tendrá que ser paciente el próximo año. En 1:42.110 min fue el farolillo rojo de los pilotos de Superbike presentes, pero con eso hizo tiempos de vuelta como sus predecesores en el fin de semana de carreras.

El punto culminante de la temporada de Adam Norrodin también se produjo en la carrera 2 en Most, cuando el piloto de 25 años logró el quinto puesto. Con el patrocinador principal Petronas, un piloto malayo era obligatorio para el jefe del equipo, Midori Moriwaki.



"Para mí, dar el salto al Campeonato del Mundo de Superbike es un gran paso, pero también es una gran oportunidad y algo que he deseado durante mucho tiempo", dijo Norrodin. "Representar a Petronas y a mi país es un gran honor. Entrenaré más duro que nunca para prepararme para un año que sé que será duro".

Pilotos y equipos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:



Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark :Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC :Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie, Adam Adam Norrodin (MY)



BMW

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT :Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: ¿Isaac Viñales?



Negrita = confirmado oficialmente