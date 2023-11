Officiel : Petronas Honda mise sur deux pilotes SSP

La liste des participants au championnat du monde Superbike 2024 est de plus en plus complète. Les équipes d'usine de tous les constructeurs engagés sont connues et certaines équipes clientes ont également signé leurs pilotes pour la saison à venir. Il y a quelques minutes, Petronas Honda a confirmé ce que les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com savaient déjà depuis mardi : Les deux pilotes Supersport Tarran Mackenzie et Adam Norrodin sont promus dans la catégorie supérieure et succèdent à Hafizh Syahrin et Eric Granado, qui doivent trouver de nouvelles équipes.

Mackenzie avait mérité sa promotion en remportant une victoire surprise sur piste mouillée à Most. Sa loyauté, le fait qu'il ne se soit jamais plaint du manque de compétitivité de la CBR600RR, a également été bien perçue par Honda.



"Accéder au championnat du monde de Superbike était un rêve que je caressais depuis longtemps", n'a pas révélé le pilote de 28 ans. "J'ai acquis beaucoup d'expérience en BSB avec un autre constructeur. C'était une bonne chose de pouvoir déjà tester la Superbike à Misano et Jerez. J'ai également effectué deux tests avec le HRC à Suzuka pour mieux comprendre la CBR 1000RR-R et j'ai fait le 8h dans une autre équipe. C'est formidable que l'accord pour la saison prochaine soit maintenant conclu. Je suis vraiment impatient de relever ce nouveau défi".

Pour rappel, Mackenzie a remporté la très disputée British Superbike Series en 2021 avec Yamaha. Une grave chute lors d'un test, alors qu'il se préparait pour la saison prochaine, a entraîné une interruption de sa carrière.

Lors du test de Jerez, mardi et mercredi de cette semaine, Mackenzie a toutefois pu constater qu'il devra également être patient l'année prochaine. En 1:42,110 min, il était le dernier des pilotes de Superbike présents, mais il a réalisé des temps au tour comme ses prédécesseurs le week-end de la course.

Le meilleur moment de la saison d'Adam Norrodin date également de la course 2 à Most, où le pilote de 25 ans a terminé cinquième. Avec le sponsor principal Petronas, un pilote de course malaisien était une obligation pour la directrice de l'équipe Midori Moriwaki.



"Pour moi, passer au championnat du monde de Superbike est un grand pas, mais c'est aussi une formidable opportunité et quelque chose que je souhaitais depuis longtemps", a déclaré Norrodin. "Représenter Petronas et mon pays est un grand honneur. Je vais m'entraîner plus dur que jamais pour me préparer à une année dont je sais qu'elle sera difficile".

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Öttl ?

GMT94 : Ray ? Öttl ?



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Tarran Mackenzie, Adam Adam Norrodin (MY)



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Rabat ? Öttl ?

Pedercini : Isaac Vinales ?



Gras = officiellement confirmé