Ufficiale: Petronas Honda schiererà due piloti SSP

L'elenco dei partecipanti al Campionato Mondiale Superbike 2024 è sempre più completo. Sono stati confermati i team ufficiali di tutti i costruttori impegnati e anche alcuni team clienti hanno firmato i loro piloti per la prossima stagione. Pochi minuti fa, Petronas Honda ha confermato ciò che i lettori abituali di SPEEDWEEK.com sapevano già da martedì: I piloti della Supersport Tarran Mackenzie e Adam Norrodin saranno promossi alla categoria superiore, succedendo a Hafizh Syahrin ed Eric Granado, che dovranno trovare nuove squadre.

Mackenzie si è guadagnato la promozione vincendo a sorpresa su una pista bagnata a Most. La sua lealtà nel non lamentarsi mai della mancanza di competitività della CBR600RR è stata apprezzata anche da Honda.



"Passare al Campionato Mondiale Superbike è stato un mio sogno per molto tempo", ha rivelato il 28enne, che non ha rivelato nulla di nuovo. "Ho fatto molta esperienza nel BSB con un altro costruttore. È stato bello provare la Superbike già a Misano e a Jerez. Ho fatto anche due test con HRC a Suzuka per capire meglio la CBR 1000RR e ho guidato la 8h con un altro team. È fantastico che l'accordo per la prossima stagione sia stato raggiunto. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida".

Per ricordare, Mackenzie ha vinto la competitiva British Superbike Series con la Yamaha nel 2021. Un grave incidente nei test durante la preparazione della prossima stagione ha fermato la sua carriera.

Tuttavia, nei test di Jerez di martedì e mercoledì di questa settimana, Mackenzie ha scoperto che il prossimo anno dovrà essere paziente. In 1:42.110 min è stato il fanalino di coda dei piloti Superbike presenti, ma con questo ha fatto tempi sul giro come i suoi predecessori nel weekend di gara.

L'apice della stagione di Adam Norrodin è arrivato anche da gara 2 a Most, quando il 25enne è riuscito a conquistare il quinto posto. Con lo sponsor principale Petronas, un pilota malese era obbligatorio per il boss del team Midori Moriwaki.



"Per me passare al campionato mondiale Superbike è un grande passo, ma anche una grande opportunità che desideravo da tempo", ha dichiarato Norrodin. "Rappresentare Petronas e il mio Paese è un grande onore. Mi allenerò più duramente che mai per prepararmi a un anno che so sarà duro".

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie, Adam Adam Norrodin (MY)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Grassetto = confermato ufficialmente