Oficial: Petronas Honda vai colocar dois pilotos da SSP

Conforme noticiado pelo SPEEDWEEK.com, Tarran Mackenzie está a subir para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a Petronas Honda. O seu companheiro de equipa mantém-se o mesmo deste ano.

A lista de participantes para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 está a ficar cada vez mais completa. As equipas de fábrica de todos os fabricantes comprometidos foram confirmadas e algumas equipas clientes também assinaram os seus pilotos para a próxima temporada. Há poucos minutos, a Petronas Honda confirmou o que os leitores regulares do SPEEDWEEK.com já sabiam desde terça-feira: Os pilotos da Supersport Tarran Mackenzie e Adam Norrodin vão ser promovidos à categoria máxima, sucedendo a Hafizh Syahrin e Eric Granado, que terão de encontrar novas equipas.

Mackenzie mereceu a promoção ao obter uma vitória surpreendente numa pista molhada em Most. A sua lealdade em nunca se queixar da falta de competitividade da CBR600RR também foi bem aceite pela Honda.



"Subir para o Campeonato do Mundo de Superbikes tem sido um sonho meu há muito tempo", revelou o piloto de 28 anos, sem novidades. "Ganhei muita experiência no BSB com outro fabricante. Foi bom testar a superbike já em Misano e Jerez. Também fiz dois testes com a HRC em Suzuka para perceber melhor a CBR 1000RR-R e andei nas 8h com outra equipa. É ótimo que o acordo para a próxima época esteja agora em vigor. Estou realmente ansioso por este novo desafio."

Como lembrete, Mackenzie venceu a competitiva British Superbike Series com a Yamaha em 2021. Um grave acidente de teste durante a preparação para a próxima temporada interrompeu a carreira.

No entanto, no teste de Jerez na terça e quarta-feira desta semana, Mackenzie também descobriu que terá que ser paciente no próximo ano. Com 1:42.110 min, ele foi o lanterna traseira dos pilotos de Superbike presentes, mas com isso ele fez tempos de volta como os seus antecessores no fim de semana de corrida.

O ponto alto da época de Adam Norrodin também aconteceu na corrida 2 em Most, quando o jovem de 25 anos ficou em quinto lugar. Com o patrocinador principal, a Petronas, um piloto malaio era obrigatório para o chefe de equipa Midori Moriwaki.



"Para mim, subir para o Campeonato do Mundo de Superbike é um grande passo, mas é também uma grande oportunidade e algo que eu queria há muito tempo", disse Norrodin. "Representar a Petronas e o meu país é uma grande honra. Vou treinar mais do que nunca para me preparar para um ano que sei que vai ser difícil."

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie, Adam Adam Norrodin (MY)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB).

Puccetti: Rabat? Öttl?

Pedercini: Isaac Vinales?



Negrito = oficialmente confirmado