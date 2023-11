Michael Rinaldi (Ducati) pense que des résultats de haut niveau sont possibles

Plus d'un croit Michael Rinaldi plus performant dans l'équipe cliente Motocorsa de Ducati que dans l'équipe officielle d'usine, car il a moins de pression pour réussir. L'Italien est très confiant pour le championnat du monde Superbike 2024.

Après avoir su qu'il devrait céder sa place au champion du monde Supersport Nicolò Bulega au sein de l'équipe d'usine Aruba.it Ducati, Michael Rinaldi a négocié et attendu, entre autres, avec et pour Honda. Mais lorsque Iker Lecuona et Xavi Vierge ont été confirmés pour le championnat du monde Superbike 2024, le jeune homme de 27 ans s'est tourné vers le team Ducati Motocorsa. Les deux parties s'étaient mises d'accord depuis des semaines, mais l'accord n'a été annoncé que lundi.

Un jour plus tard seulement, Rinaldi a effectué quelques tours dans le cadre des premiers tests hivernaux avec la V4R privée, qui ne se distingue de sa Ducati d'usine que par des détails. Le quintuple vainqueur du championnat Superbike a réalisé le septième meilleur temps en 1:39,807 min, sans utiliser de pneus qualificatifs.

"Je suis entièrement satisfait. Nous avons effectué l'ensemble de notre programme d'essais, ce qui était important", a déclaré Rinaldi à SPEEDWEEK.com. "Notre rythme de course est excellent, plus rapide qu'en course, et j'ai presque toujours été en tête jusqu'à la fin où certains pilotes ont utilisé un qualificateur - c'est la seule raison pour laquelle j'ai terminé sixième. L'équipe travaille différemment de l'équipe d'usine, mais pas plus mal. Ce qu'ils ont fait lors des essais était excellent".

Sur le plan technique, Motocorsa était déjà prêt pour le règlement de l'année prochaine. "Nous avons testé conformément aux nouvelles règles. Donc avec une limite de régime et une essence différentes. Comme le biocarburant a des caractéristiques un peu différentes, nous avons dû adapter l'électronique. En ce qui concerne le poids, nous sommes à la limite avec la moto et mon poids corporel. Si je dois ajouter quelque chose, ce sera peut-être un kilo et je le ferai au centre de remise en forme", a révélé le champion 2017 de Superstock 1000. "Finalement, nous avons été rapides et l'équipe et moi entrons dans la pause hivernale avec le sourire. Avec notre package technique et notre soutien, je sais que nous pourrons nous battre pour des résultats de haut niveau. L'équipe me voulait vraiment et cela me donne un bon sentiment".