Michael Rinaldi (Ducati) pensa che i risultati migliori siano possibili

Sono in molti a ritenere che Michael Rinaldi avrà un rendimento migliore nel team clienti Ducati Motocorsa rispetto al team ufficiale perché ha meno pressioni sul successo. L'italiano è molto fiducioso per il Campionato Mondiale Superbike 2024.

Dopo aver saputo che avrebbe dovuto lasciare il posto al campione del mondo Supersport Nicolò Bulega nel team Aruba.it Ducati, l'italiano ha negoziato e aspettato con e per Honda, tra gli altri. Ma quando Honda ha confermato Iker Lecuona e Xavi Vierge per il Campionato Mondiale Superbike 2024, l'attenzione del 27enne si è spostata sul team Ducati Motocorsa. Le parti avevano già concordato una stretta di mano da settimane, ma l'accordo è stato annunciato solo lunedì.

Solo un giorno dopo, Rinaldi ha compiuto alcuni giri con la V4R privata, che differisce solo nei dettagli dalla sua Ducati ufficiale, durante il primo test invernale. Il cinque volte vincitore della Superbike ha registrato il settimo tempo in 1:39.807 min, anche se Rinaldi non ha utilizzato una gomma da qualifica.

"Sono soddisfatto di tutto. Abbiamo svolto tutto il nostro programma di test, che era importante", ha dichiarato Rinaldi a SPEEDWEEK.com. Il nostro passo di gara è eccellente, più veloce che nelle gare, e sono stato quasi sempre davanti fino alla fine, quando alcuni piloti hanno usato una gomma da qualifica: è l'unico motivo per cui sono arrivato sesto". La squadra lavora in modo diverso dal team ufficiale, ma non peggiore. È stato eccellente quello che hanno fatto nei test".

Dal punto di vista tecnico, Motocorsa si è già preparata per i regolamenti del prossimo anno. "Abbiamo fatto i test secondo le nuove regole. Quindi con un limite di giri diverso e con la benzina. Poiché il biocarburante ha proprietà leggermente diverse, abbiamo dovuto adattare l'elettronica. Per quanto riguarda il peso, siamo al limite con la moto e il mio peso corporeo. Se dovessi ingrassare un po', potrebbe essere un chilo e lo farò in palestra", ha rivelato il campione 2017 della Superstock 1000. "Alla fine siamo stati veloci e io e la squadra andiamo alla pausa invernale con il sorriso. Con il nostro pacchetto tecnico e il nostro supporto, so che saremo in grado di lottare per i risultati migliori. La squadra mi ha voluto fortemente e questo mi fa sentire bene".