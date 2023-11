Michael Rinaldi (Ducati) pensa que os melhores resultados são possíveis

Muitas pessoas acreditam que Michael Rinaldi terá um melhor desempenho na equipa Motocorsa, cliente da Ducati, do que na equipa oficial de fábrica, porque tem menos pressão para ter sucesso. O italiano está muito confiante para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Depois de Michael Rinaldi saber que teria de dar lugar ao Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega na equipa de fábrica Aruba.it Ducati, o italiano negociou e esperou com e para a Honda, entre outros. Mas quando a Honda confirmou Iker Lecuona e Xavi Vierge para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, o foco do piloto de 27 anos mudou para a equipa Motocorsa da Ducati. As partes já tinham acordado um aperto de mão há semanas, mas o acordo só foi anunciado na segunda-feira.

Apenas um dia depois, Rinaldi completou algumas voltas com a V4R privada, que difere apenas em pormenores da sua Ducati de fábrica, durante o primeiro teste de inverno. O cinco vezes vencedor de Superbike registou o sétimo melhor tempo de 1:39.807 min, embora Rinaldi não tenha usado um pneu de qualificação.

"Estou satisfeito com tudo. Fizemos todo o nosso programa de testes, o que foi importante," disse Rinaldi ao SPEEDWEEK.com. "O nosso ritmo de corrida é excelente, mais rápido do que nas corridas, e estive quase sempre na frente até ao final, quando alguns pilotos usaram um pneu de qualificação - essa é a única razão pela qual fiquei em sexto. A equipa trabalha de forma diferente da equipa de fábrica, mas não é pior. Foi excelente o que eles fizeram no teste."

Tecnicamente, a Motocorsa já estava preparada para os regulamentos do próximo ano. "Testámos de acordo com as novas regras. Portanto, com um limite de rotações e gasolina diferentes. Como o biocombustível tem propriedades ligeiramente diferentes, tivemos de adaptar a eletrónica. No que diz respeito ao peso, estamos no limite com a mota e o meu peso corporal. Se tiver de aumentar de peso, pode ser um quilograma e vou fazê-lo no ginásio", revelou o campeão de Superstock 1000 de 2017. "No final, fomos rápidos e eu e a equipa vamos entrar na pausa de inverno com um sorriso. Com o nosso pacote técnico e apoio, sei que vamos poder lutar pelos melhores resultados. A equipa queria-me mesmo e isso faz-me sentir bem."