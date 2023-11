El plan de Mackenzie ha funcionado: De SSP a Honda Superbike

Tras una larga lesión de tobillo (caída en una prueba del BSB), Tarran Mackenzie sólo recibió una oferta de Yamaha para disputar las citas del Campeonato del Mundo Europeo de Superbike de 2023 como parte del equipo Motoxracing. El piloto de 28 años declinó la oferta y en su lugar firmó a tiempo completo con Petronas Honda para la categoría Supersport.

Mackenzie debió darse cuenta tras la primera prueba de que iba a ser una temporada frustrante. La CBR600RR no fue competitiva en toda la temporada, y el inglés sólo fue capaz de marcar la diferencia en mojado, lo que se tradujo en su sorprendente victoria en la segunda ronda en Most. Con unos manejables 42 puntos en 24 carreras, 2023 fue una decepción.

Pero Mackenzie especuló desde el principio con la posibilidad de ascender a la categoría de Superbike dentro del equipo. Su plan funcionó, con confirmación oficial el jueves. "Mi objetivo en el Campeonato del Mundo de Supersport era familiarizarme con todos los circuitos y encontrar mi camino en el paddock para que el paso a la categoría de Superbike no fuera un paso demasiado grande. Ahora está sucediendo", dijo Mackenzie a WorldSBK. "En mi primer año en Superbike, quiero mejorar un poco con cada fin de semana de carrera. A veces piensas que tienes mucho tiempo para prepararte, pero después de los tests de enero ya te vas a Phillip Island para el inicio de la temporada."

El piloto de Honda ya ha tenido la oportunidad de probar la CBR1000RR-R en Misano este año. También participó en las 8h de Suzuka, donde rodó con neumáticos Bridgestone. "No tuve las mejores sensaciones con la moto en el test de Misano", admitió Mackenzie. "Tuve un poco más de tiempo con la Fireblade en Suzuka, a pesar de que la configuración es diferente allí. Pero allí me encontré mucho mejor con la moto. En Jerez, me familiaricé enseguida con la Superbike, que era el objetivo para el primer test."

La esperanza de Mackenzie y de todos los pilotos de Honda es que el nuevo reglamento para la nueva temporada haga que la CBR1000RR-R sea más competitiva en comparación con las demás motos. Para ello, Honda Racing Corporation también está trabajando en nuevas piezas. "No es ningún secreto que Honda ha tenido un año difícil. Esperemos que los cambios traigan progresos. En cualquier caso, estoy contento de volver a pilotar una superbike: supersport no está mal, superbike está mejor", sonríe el hijo del ex piloto Niall Mackenzie. "No me he marcado un objetivo concreto. Primero tenemos que entrar en los puntos y luego seguir avanzando. La densidad de potencia ya es enorme y la serie será probablemente aún más competitiva en 2024. No me hago ilusiones, va a ser duro".