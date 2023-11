Le plan de Mackenzie a fonctionné : De la SSP à la Honda Superbike

Après une longue blessure à la cheville (chute lors d'un test en BSB), Tarran Mackenzie n'a reçu de Yamaha qu'une offre pour participer aux championnats d'Europe de Superbike 2023 au sein du team Motoxracing. Le pilote de 28 ans a refusé et a signé à la place chez Petronas Honda à plein temps pour la catégorie Supersport.

Dès le premier test, Mackenzie a dû se rendre compte que la saison serait frustrante. La CBR600RR n'a pas été compétitive tout au long de la saison et ce n'est que sur le mouillé que le pilote anglais a pu faire la différence - d'où sa victoire surprise lors de la deuxième course à Most. Avec un total de 42 points en 24 courses, 2023 a été une déception.

Mais Mackenzie spéculait depuis le début sur une promotion dans la catégorie Superbike au sein de l'équipe. Son plan a fonctionné, la confirmation officielle a suivi jeudi. "En Supersport, mon objectif était de connaître tous les circuits et de m'adapter à ce paddock, afin que le passage à la catégorie Superbike ne soit pas un pas trop important. Maintenant, c'est ce qui se passe", a déclaré Mackenzie à WorldSBK. "Pour ma première année en Superbike, je veux m'améliorer un peu à chaque week-end de course. On pense parfois avoir beaucoup de temps pour se préparer, mais après les tests de janvier, on se rend déjà à Phillip Island pour le début de la saison".

Cette année, le pilote Honda a déjà eu l'occasion de tester la CBR1000RR-R à Misano. Il a également participé aux Suzuka 8h, où il a toutefois roulé avec des pneus Bridgestone. "Lors du test de Misano, je n'ai pas eu le meilleur feeling avec la moto", a admis Mackenzie. "J'ai passé un peu plus de temps avec la Fireblade à Suzuka, même si la configuration y est différente. Mais j'étais déjà beaucoup plus à l'aise avec la moto. À Jerez, je me suis tout de suite bien débrouillé avec la Superbike, ce qui était l'objectif pour ce premier test".

L'espoir de Mackenzie et de tous les pilotes Honda est que le nouveau règlement pour la nouvelle saison permette à la CBR1000RR-R d'être plus compétitive par rapport aux autres motos. Pour cela, la Honda Racing Corporation travaille également sur de nouvelles pièces. "Ce n'est un secret pour personne que Honda a connu une année difficile. J'espère que les changements apporteront des progrès. En tout cas, je suis heureux d'être de retour sur une Superbike - la Supersport, ce n'est pas mal, la Superbike, c'est mieux", a souri le fils de l'ancien pilote Niall Mackenzie. "Je ne me suis pas fixé d'objectif concret. Nous devons d'abord atteindre les points et ensuite construire sur cette base. La densité des performances est déjà énorme, et en 2024, la série sera probablement encore plus disputée. Je ne me fais pas d'illusions, ce sera difficile".