Il piano Mackenzie ha funzionato: Dalla SSP alla Honda Superbike

Il campionato mondiale Supersport con la Honda CBR600RR è stato solo una tappa per Tarran Mackenzie. Tuttavia, l'inglese sa anche che il suo debutto nel Campionato mondiale Superbike 2024 con la Fireblade non sarà una passeggiata.

Dopo un lungo infortunio alla caviglia (incidente di prova nel BSB), Tarran Mackenzie ha ricevuto solo un'offerta dalla Yamaha per disputare gli incontri del Campionato Europeo Superbike 2023 come parte del team Motoxracing. Il 28enne ha rifiutato e ha invece firmato a tempo pieno con Petronas Honda per la categoria Supersport.

Dopo il primo test, Mackenzie deve aver capito che sarebbe stata una stagione frustrante. La CBR600RR non è stata competitiva per tutta la stagione e l'inglese è stato in grado di fare la differenza solo sul bagnato, con la vittoria a sorpresa nel secondo round di Most. Con un punteggio gestibile di 42 punti in 24 gare, la stagione 2023 è stata una delusione.

Ma Mackenzie ha ipotizzato fin dall'inizio di essere promosso alla categoria Superbike all'interno della squadra. Il suo piano ha funzionato e giovedì è arrivata la conferma ufficiale. "Il mio obiettivo nel campionato mondiale Supersport era quello di familiarizzare con tutti i circuiti e di orientarmi nel paddock, in modo che il passaggio alla categoria Superbike non fosse un passo troppo grande. Ora sta accadendo", ha dichiarato Mackenzie a WorldSBK. "Nel mio primo anno in Superbike, voglio migliorare un po' ad ogni weekend di gara. A volte si pensa di avere molto tempo per prepararsi, ma dopo i test di gennaio si parte già per Phillip Island per l'apertura della stagione".

Il pilota della Honda ha già avuto modo di provare la CBR1000RR a Misano quest'anno. Ha anche partecipato alla 8h di Suzuka, dove ha girato con pneumatici Bridgestone. "Nel test di Misano non ho avuto il miglior feeling con la moto", ha ammesso Mackenzie. "A Suzuka ho avuto un po' più di tempo con la Fireblade, anche se la configurazione è diversa. Ma lì mi sono trovato molto meglio con la moto. A Jerez ho preso subito confidenza con la Superbike, che era l'obiettivo del primo test".

La speranza di Mackenzie e di tutti i piloti Honda è che i nuovi regolamenti per la nuova stagione rendano la CBR1000RR più competitiva rispetto alle altre moto. A tal fine, la Honda Racing Corporation sta lavorando anche su nuovi componenti. "Non è un segreto che Honda abbia avuto un anno difficile. Si spera che i cambiamenti portino dei progressi. In ogni caso, sono felice di tornare su una superbike: la supersport non è male, la superbike è meglio", ha sorriso il figlio dell'ex pilota Niall Mackenzie. "Non mi sono posto un obiettivo specifico. Prima di tutto dobbiamo entrare nei punti e poi costruire su questo. La densità di potenza è già enorme e probabilmente la serie sarà ancora più competitiva nel 2024. Non mi faccio illusioni, sarà dura".