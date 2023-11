O plano da Mackenzie resultou: Via SSP para a Honda Superbike

O Campeonato do Mundo de Supersport com a Honda CBR600RR foi apenas uma paragem para Tarran Mackenzie. No entanto, o inglês também sabe que a sua estreia no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 com a Fireblade não será fácil.

Depois de uma longa lesão no tornozelo (acidente de teste no BSB), Tarran Mackenzie recebeu apenas uma oferta da Yamaha para disputar as provas do Campeonato do Mundo de Superbike da Europa de 2023 como parte da equipa Motoxracing. O piloto de 28 anos recusou e, em vez disso, assinou a tempo inteiro com a Petronas Honda para a categoria Supersport.

Mackenzie deve ter percebido, após o primeiro teste, que ia ser uma época frustrante. A CBR600RR não foi competitiva durante toda a época e o inglês só conseguiu fazer a diferença em piso molhado, o que resultou na sua surpreendente vitória na segunda ronda em Most. Com 42 pontos em 24 corridas, 2023 foi uma desilusão.

Mas Mackenzie especulou desde o início que seria promovido à categoria Superbike dentro da equipa. O seu plano resultou, com a confirmação oficial a seguir na quinta-feira. "O meu objetivo no Campeonato do Mundo de Supersport era familiarizar-me com todas as pistas e orientar-me no paddock para que a subida para a categoria de Superbike não fosse um passo demasiado grande. Agora está a acontecer," disse Mackenzie ao WorldSBK. "No meu primeiro ano em Superbike, quero melhorar um pouco em cada fim de semana de corrida. Por vezes pensamos que temos muito tempo para nos prepararmos, mas depois dos testes em janeiro já estamos em Phillip Island para a abertura da época."

O piloto da Honda já teve a oportunidade de testar a CBR1000RR-R em Misano este ano. Participou também nas 8h de Suzuka, onde rodou com pneus Bridgestone. "Não tive as melhores sensações com a moto no teste de Misano," admitiu Mackenzie. "Tive um pouco mais de tempo com a Fireblade em Suzuka, apesar de a configuração ser diferente lá. Mas lá dei-me muito melhor com a moto. Em Jerez, consegui dominar a Superbike de imediato, o que era o objetivo do primeiro teste."

A esperança de Mackenzie e de todos os pilotos Honda é que os novos regulamentos para a nova época tornem a CBR1000RR-R mais competitiva em comparação com as outras motos. Para isso, a Honda Racing Corporation também está a trabalhar em novas peças. "Não é segredo que a Honda teve um ano difícil. Esperamos que as mudanças tragam progressos. Em todo o caso, estou contente por estar de volta a uma superbike - a supersport não é má, a superbike é melhor," sorriu o filho do antigo piloto Niall Mackenzie. "Não estabeleci um objetivo específico para mim. Primeiro temos de chegar aos pontos e depois continuar a partir daí. A densidade de potência já é enorme e a série será provavelmente ainda mais competitiva em 2024. Não tenho ilusões, vai ser difícil".