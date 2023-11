Johnny Rea sobre la Yamaha: "No tengo que pilotar como Toprak".

"Sé cómo ir rápido, pero no soy el mejor piloto de desarrollo", dice de sí mismo el gigante de Superbike Jonathan Rea. Sin embargo, su aportación es muy bienvenida en Yamaha.

Antes de que el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 comience en Australia el último fin de semana de febrero, Jonathan Rea todavía tiene ocho días de test a partir de hoy: el 20/21 de noviembre en Jerez, el 24/25 de enero de nuevo en Jerez, el 29/30 de enero en Portimao y el lunes y martes antes de la primera carrera en Phillip Island. Los dos días del test de Dorna en Australia no cuentan para el máximo de diez días de test que un piloto regular tiene por temporada. Hay un segundo test en Barcelona los días 14 y 15 de marzo. Si el tiempo acompaña, Rea tendrá 9,5 días de test antes del inicio de la temporada y 11,5 antes del estreno europeo en Barcelona el fin de semana del 22-24 de marzo.

"Tengo mucho material que probar, desde piezas del chasis hasta la electrónica", dijo el norirlandés a SPEEDWEEK.com. "Y aún quedan por llegar algunas piezas de 2024, con las que ya rodó el equipo satélite. Tengo que probar muchas cosas diferentes hasta que pueda elaborar una configuración básica. Necesito paciencia en ese sentido y hacerlo paso a paso. Creo que cuando lleguemos a Australia tendremos un buen punto de partida".



¿Es necesaria la experiencia del seis veces campeón del mundo para hacer de la Yamaha un conjunto aún mejor? "Yamaha y sus dos equipos están trabajando a un alto nivel", sostuvo Rea. "Estoy impresionado con sus capacidades técnicas, cómo piensan en el futuro y lo que quieren desarrollar. Pero por supuesto: si puedo contribuir... Han entendido bien mis comentarios sobre la moto. Hacer comparaciones con mi moto anterior es difícil, pero veo más cosas positivas con Yamaha. Se adapta bien a mi estilo".



Johnny añadió: "En lo que es buena mi moto anterior es en el agarre con neumáticos nuevos. El funcionamiento del freno motor también es bueno. Tenemos que mejorar un poco estas estrategias en la Yamaha, pero hay que trabajar mucho. Y lo admito: no soy el mejor piloto de desarrollo. Sé pilotar rápido. Pero hacer declaraciones precisas para tener una dirección clara para el desarrollo es difícil para mí. En casa revisaré el test y luego hablaré de todo con Yamaha y mi equipo. Estoy seguro de que entonces tendremos una imagen clara".



"Pilotar esta moto me resulta muy natural. El martes hice 1:40.3 min en sólo mi séptima vuelta, lo que fue impresionante. Rodé muy relajado. El miércoles apreté más, pero la moto sigue siendo suave de pilotar. No tienes que pilotar la Yamaha como Toprak para ser rápido".



Tras los dos días de entrenamientos en Jerez, sólo el también piloto de Yamaha Remy Gardner y el debutante Nicolo Bulega, del equipo oficial Ducati, fueron más rápidos que Rea.