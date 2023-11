Johnny Rea à propos de la Yamaha : "Pas besoin de conduire comme Toprak".

Avant que le championnat du monde Superbike 2024 ne débute en Australie le dernier week-end de février, Jonathan Rea dispose encore à ce jour de huit jours de tests : les 20 et 21 novembre à Jerez, les 24 et 25 janvier à nouveau à Jerez, les 29 et 30 janvier à Portimao ainsi que du lundi au mardi précédant la première course à Phillip Island. Les deux jours du test Dorna en Australie ne comptent pas parmi les dix jours de test maximum dont dispose un pilote titulaire par saison. Un deuxième test de ce type est prévu les 14 et 15 mars à Barcelone. Si la météo le permet, Rea disposera de 9,5 jours d'essais avant le début de la saison et de 11,5 avant le coup d'envoi européen le week-end du 22 au 24 mars à Barcelone.

"J'ai beaucoup de matériel à essayer, des pièces de châssis à l'électronique", a raconté le Nord-Irlandais à SPEEDWEEK.com. "Et quelques pièces 2024 arrivent encore, avec lesquelles l'équipe satellite a déjà roulé. Je dois essayer beaucoup de choses différentes avant de pouvoir obtenir un réglage de base. J'ai besoin de patience à ce sujet et je dois y aller étape par étape. Je pense que lorsque nous arriverons en Australie, nous aurons un bon point de départ".



L'expérience du sextuple champion du monde est-elle nécessaire pour faire de la Yamaha un package encore meilleur ? "Yamaha et ses deux équipes travaillent à un très haut niveau", a maintenu Rea. "Je suis impressionné par leurs capacités techniques, leur façon d'anticiper et de développer. Mais bien sûr, si je peux apporter quelque chose... Ils ont bien compris mes commentaires sur la moto. Il est difficile de faire des comparaisons avec ma moto précédente, mais je vois plus de choses positives chez Yamaha. Elle correspond bien à mon style".



Johnny a ajouté : "Là où ma moto précédente est bonne, c'est dans le grip avec des pneus neufs. La façon dont le frein moteur fonctionne est également bonne. Nous devons légèrement améliorer ces stratégies sur la Yamaha, mais cela demande beaucoup de travail. Et j'avoue que je ne suis pas un pilote de développement exceptionnel. Je sais comment rouler vite. Mais il est difficile pour moi de faire des déclarations précises afin d'avoir une direction claire pour le développement. De retour chez moi, je passerai en revue le test et je discuterai ensuite de tout avec Yamaha et mon équipe. Je suis sûr qu'alors nous aurons une image claire".



"Rouler sur cette moto me semble très naturel. Mardi, j'ai réalisé 1:40,3 min lors de mon septième tour seulement, c'était impressionnant. Je roulais de manière très détendue. Mercredi, j'ai poussé plus fort, mais la moto se conduit quand même en douceur. Tu n'as pas besoin de piloter la Yamaha comme Toprak pour être rapide".



Après les deux jours d'essais à Jerez, seuls son collègue Yamaha Remy Gardner et le rookie Nicolo Bulega de l'équipe d'usine Ducati étaient plus rapides que Rea.