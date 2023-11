Johnny Rea sulla Yamaha: "Non devo guidare come Toprak".

"So come andare veloce, ma non sono un pilota di sviluppo eccezionale", dice di sé il gigante della Superbike Jonathan Rea. Il suo contributo è comunque molto gradito alla Yamaha.

Prima che il Campionato Mondiale Superbike 2024 inizi in Australia l'ultimo fine settimana di febbraio, Jonathan Rea ha ancora otto giorni di test a partire da oggi: il 20/21 novembre a Jerez, il 24/25 gennaio sempre a Jerez, il 29/30 gennaio a Portimao e il lunedì-martedì prima della prima gara a Phillip Island. I due giorni di test Dorna in Australia non contano ai fini del massimo di dieci giorni di test che un pilota regolare ha a disposizione per stagione. Il 14 e 15 marzo è previsto un secondo test a Barcellona. Se il tempo sarà clemente, Rea avrà a disposizione 9,5 giorni di test prima dell'inizio della stagione e 11,5 prima dell'esordio europeo a Barcellona nel weekend del 22-24 marzo.

"Ho molto materiale da provare, dalle parti del telaio all'elettronica", ha dichiarato il nordirlandese a SPEEDWEEK.com. "E devono ancora arrivare alcune parti della 2024, con cui il team satellite ha già girato. Devo provare molte cose diverse prima di riuscire a trovare una configurazione di base. Ho bisogno di pazienza e di procedere passo dopo passo. Credo che quando arriveremo in Australia avremo un buon punto di partenza".



L'esperienza del sei volte campione del mondo è necessaria per rendere la Yamaha un pacchetto ancora migliore? "La Yamaha e i suoi due team stanno lavorando ad alto livello", ha dichiarato Rea. "Sono impressionato dalle loro capacità tecniche, da come pensano al futuro e da cosa vogliono sviluppare. Ma naturalmente: se posso contribuire... Hanno capito bene i miei commenti sulla moto. Fare paragoni con la mia moto precedente è difficile, ma vedo più cose positive con la Yamaha. Si adatta bene al mio stile".



Johnny ha aggiunto: "Quello che la mia moto precedente ha di buono è l'aderenza con i nuovi pneumatici. Anche il funzionamento del freno motore è buono. Dobbiamo migliorare leggermente queste strategie sulla Yamaha, ma c'è bisogno di molto lavoro. E lo ammetto: non sono un pilota di sviluppo eccezionale. So come guidare velocemente. Ma fare dichiarazioni precise per avere una direzione chiara per lo sviluppo è difficile per me. A casa rivedrò i test e poi parlerò di tutto con la Yamaha e il mio team. Sono sicuro che a quel punto avremo un quadro chiaro".



"Guidare questa moto mi sembra molto naturale. Martedì ho fatto 1:40.3 min solo al settimo giro, un tempo impressionante. Ho guidato in modo molto rilassato. Mercoledì ho spinto di più, ma la bici è ancora facile da guidare. Non è necessario guidare la Yamaha come Toprak per essere veloci".



Dopo i due giorni di test a Jerez, solo il pilota Yamaha Remy Gardner e il debuttante Nicolo Bulega del team Ducati sono stati più veloci di Rea.