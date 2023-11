Johnny Rea na Yamaha: "Não tenho de andar como o Toprak".

Antes do início do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 na Austrália, no último fim de semana de fevereiro, Jonathan Rea ainda tem oito dias de testes a partir de hoje: a 20/21 de novembro em Jerez, a 24/25 de janeiro novamente em Jerez, a 29/30 de janeiro em Portimão e de segunda a terça-feira antes da primeira corrida em Phillip Island. Os dois dias de testes da Dorna na Austrália não contam para o máximo de dez dias de testes que um piloto regular tem por época. Há um segundo teste em Barcelona a 14/15 de março. Se as condições climatéricas se mantiverem, Rea terá 9,5 dias de testes antes do início da época e 11,5 antes da estreia europeia em Barcelona, no fim de semana de 22-24 de março.

"Tenho muito material para testar, desde as peças do chassis à eletrónica", disse o irlandês do norte ao SPEEDWEEK.com. "E algumas peças de 2024 ainda estão para chegar, com as quais a equipa satélite já rodou. Tenho de experimentar muitas coisas diferentes até conseguir chegar a uma configuração básica. Preciso de paciência nesse aspeto e tenho de o fazer passo a passo. Penso que quando chegarmos à Austrália teremos um bom ponto de partida."



A experiência do hexacampeão do mundo é necessária para tornar a Yamaha num conjunto ainda melhor? "A Yamaha e as suas duas equipas estão a trabalhar a um nível elevado", afirmou Rea. "Estou impressionado com as suas capacidades técnicas, com a forma como pensam no futuro e com o que querem desenvolver. Mas claro: se eu puder contribuir... Eles compreenderam bem os meus comentários sobre a moto. É difícil fazer comparações com a minha moto anterior, mas vejo mais coisas positivas na Yamaha. Adapta-se bem ao meu estilo".



Johnny acrescentou: "O que a minha moto anterior tem de bom é a aderência com pneus novos. A forma como o travão motor funciona também é boa. Precisamos de melhorar ligeiramente estas estratégias na Yamaha, mas é preciso muito trabalho. E admito: não sou o melhor piloto de desenvolvimento. Sei andar depressa. Mas fazer declarações precisas para ter uma direção clara para o desenvolvimento é difícil para mim. Em casa vou rever o teste e depois falar sobre tudo com a Yamaha e a minha equipa. Tenho a certeza que nessa altura teremos uma imagem clara."



"Conduzir esta moto é muito natural para mim. Na terça-feira fiz 1:40.3 min apenas na minha sétima volta, o que foi impressionante. Andei muito relaxado. Na quarta-feira, esforcei-me mais, mas a bicicleta continua a ser fácil de conduzir. Não é preciso pilotar a Yamaha como Toprak para ser rápido."



Após os dois dias de testes em Jerez, apenas o companheiro de Yamaha Remy Gardner e o estreante Nicolo Bulega da equipa de fábrica da Ducati foram mais rápidos do que Rea.