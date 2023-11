Álvaro Bautista: Por qué Toprak es más fuerte en las luchas internas

En Portimão y Jerez, Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ofrecieron a los aficionados a las superbikes espectaculares batallas por la posición. El español explica por qué no siempre se vio bien.

Los encuentros del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en Portimão y Jerez perdurarán en la memoria de los aficionados al automovilismo. Las batallas por la posición entre el campeón del mundo Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a lo largo de muchas vueltas fueron emocionantes, espectaculares y fascinantes. Sin embargo, por mucho que la mayoría de los observadores se decantaran por el piloto turco, el de Talavera de la Reina, de 38 años, fue siempre el vencedor al final.

Bautista necesitó innumerables intentos antes de poder adelantar con éxito al piloto de Yamaha y distanciarse de él. Sólo cuando no tuvo oposición, el piloto de Ducati fue capaz de maximizar su potencial.



"Cuando ruedo solo, utilizo trazadas diferentes a las de Toprak con su Yamaha. Eso se debe al estilo de pilotaje, pero también a la moto", explicó Bautista. "Tienes que desacelerar la Ducati en línea recta, no en ángulo. Con Toprak y su Yamaha es diferente. Él puede mantener el acelerador más tiempo en la recta y girar en la curva con más velocidad. Eso no es posible con la Ducati. Por otro lado, yo puedo tomar las curvas más rápido con la V4R y tengo mejor tracción para enderezar la moto antes que él. Las características del estilo de pilotaje y de la moto son decisivas para ello".

En público, sin embargo, se destacan las maniobras de frenada de Razgatlioglu, realizadas con arte, mientras que se resta importancia a los adelantamientos aparentemente fáciles de Bautista gracias a la potencia de su Ducati.



"Cuando la gente dice que Toprak frena mejor que yo, es sólo otra forma de ralentizar la moto", aclara el español. "Si tomas el tiempo entre la frenada y la salida de curva, apenas hay diferencia. Pero el estilo de Toprak es mejor para luchar por la posición porque tiene mejores opciones antes de la curva."