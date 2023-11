Álvaro Bautista : pourquoi Toprak est plus fort dans les combats

À Portimão et Jerez, Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ont offert aux fans de Superbike des batailles de positions spectaculaires. L'Espagnol explique pourquoi il n'a pas toujours fait bonne figure.

Les meetings du championnat du monde de Superbike 2023 à Portimão et Jerez resteront longtemps dans la mémoire des fans de sport automobile. Les luttes de position que le champion du monde Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se sont livrées pendant de nombreux tours étaient passionnantes, spectaculaires et fascinantes. Bien que la plupart des observateurs aient apprécié le Turc, le vainqueur était toujours le pilote de 38 ans de Talavera de la Reina.

Bautista a eu besoin d'innombrables tentatives avant de réussir à dépasser le pilote Yamaha et à se détacher de lui. Ce n'est que lorsqu'il n'a pas été dérangé que le pilote Ducati a pu tirer le maximum de ses possibilités.



"Quand je roule seul, j'utilise des lignes différentes de celles de Toprak avec sa Yamaha. C'est dû au style de pilotage, mais aussi à la moto", a expliqué Bautista. "Avec la Ducati, il faut ralentir en ligne droite, donc pas en position inclinée. Avec Toprak et sa Yamaha, c'est différent. En ligne droite, il peut rester plus longtemps sur l'accélérateur et aborder le virage avec plus de vitesse. Ce n'est pas possible avec la Ducati. D'un autre côté, avec la V4R, je peux prendre les virages à une vitesse plus élevée et j'ai une meilleure traction pour redresser la moto plus tôt que lui. Les caractéristiques du style de conduite et de la moto sont déterminantes pour cela".

Cependant, le public souligne comme exceptionnelles les manœuvres de freinage artistiquement exécutées par Razgatlioglu, tandis que l'apparente facilité de dépassement de Bautista grâce à sa puissance Ducati est minimisée.



"Quand les gens disent que Toprak freine mieux que moi, c'est juste une autre façon de ralentir la moto", a expliqué l'Espagnol. "Si l'on prend en compte le temps entre le freinage et la sortie du virage, cela ne fera guère de différence. Mais le style de Toprak est meilleur pour la lutte pour la position parce qu'il a ainsi de meilleures possibilités avant le virage".