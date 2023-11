Álvaro Bautista: Perché Toprak è più forte nelle lotte intestine

A Portimão e a Jerez, Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hanno offerto agli appassionati di superbike spettacolari battaglie per la posizione. Lo spagnolo spiega perché non ha sempre fatto bella figura.

Gli incontri del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão e Jerez rimarranno a lungo nella memoria degli appassionati di motorsport. Le battaglie per la posizione tra il campione del mondo Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per molti giri sono state emozionanti, spettacolari e affascinanti. Tuttavia, per quanto la maggior parte degli osservatori abbia favorito il pilota turco, il 38enne di Talavera de la Reina è stato sempre il vincitore alla fine.

Bautista ha avuto bisogno di innumerevoli tentativi prima di riuscire a superare il pilota della Yamaha e a staccarlo. È stato solo quando non è stato contrastato che il pilota della Ducati è riuscito a massimizzare il suo potenziale.



"Quando guido da solo, uso linee diverse rispetto a Toprak con la sua Yamaha. Questo dipende dallo stile di guida, ma anche dalla moto", ha spiegato Bautista. "Devi decelerare la Ducati in linea retta, non ad angolo. Con Toprak e la sua Yamaha è diverso. Può rimanere più a lungo sull'acceleratore sul rettilineo e girare in curva con più velocità. Questo non è possibile con la Ducati. D'altra parte, con la V4R riesco a curvare più velocemente e ho una trazione migliore per mettere la moto in verticale prima di lui. Le caratteristiche dello stile di guida e della moto sono decisive per questo".

In pubblico, tuttavia, si sottolineano le manovre di frenata eseguite ad arte da Razgatlioglu, mentre si minimizza l'apparente facilità di sorpasso di Bautista grazie alla potenza della sua Ducati.



"Quando si dice che Toprak frena meglio di me, è solo un altro modo per rallentare la moto", ha chiarito lo spagnolo. "Se si considera il tempo che intercorre tra la frenata e l'uscita di curva, la differenza è minima. Ma lo stile di Toprak è migliore per lottare per la posizione, perché ha più opzioni prima della curva".