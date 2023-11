Álvaro Bautista: Porque é que Toprak é mais forte nas lutas internas

Os encontros do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão e Jerez ficarão para sempre na memória dos fãs do desporto automóvel. As lutas por posições entre o campeão do mundo Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ao longo de muitas voltas foram emocionantes, espectaculares e fascinantes. No entanto, por mais que a maioria dos observadores favorecesse o piloto turco, o piloto de 38 anos de Talavera de la Reina foi sempre o vencedor no final.

Bautista precisou de inúmeras tentativas antes de conseguir ultrapassar com sucesso o piloto da Yamaha e afastar-se dele. Foi apenas quando não foi desafiado que o piloto da Ducati foi capaz de maximizar o seu potencial.



"Quando ando sozinho, uso linhas diferentes das de Toprak com a sua Yamaha. Isso deve-se ao estilo de condução, mas também à mota," explicou Bautista. "Temos de desacelerar a Ducati em linha reta, não em ângulo. É diferente com Toprak e a sua Yamaha. Ele consegue manter-se no acelerador durante mais tempo na reta e virar para a curva com mais velocidade. Isso não é possível com a Ducati. Por outro lado, consigo fazer curvas mais rápidas com a V4R e tenho melhor tração para colocar a moto na vertical mais cedo do que ele. As características do estilo de condução e da mota são decisivas para isso."

Em público, no entanto, as manobras de travagem artisticamente executadas por Razgatlioglu são destacadas como extraordinárias, enquanto a aparente facilidade de ultrapassagem de Bautista graças à potência da sua Ducati é minimizada.



"Quando as pessoas dizem que o Toprak trava melhor do que eu, é apenas outra forma de abrandar a moto", esclareceu o espanhol. "Se considerarmos o tempo entre a travagem e a saída da curva, não faz praticamente nenhuma diferença. Mas o estilo de Toprak é melhor para lutar pela posição porque ele tem melhores opções antes da curva."