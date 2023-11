Buone notizie: Pedercini Kawasaki nel Campionato del Mondo SBK 2024

Il Team Pedercini Racing, o TPR in breve, si è unito all'ex team Supersport 300 Vinales Racing spagnolo, di proprietà del padre del pilota della MotoGP Maverick Vinales, per il 2023. Il cambiamento visivo è stato sorprendente: la Kawasaki ZX-10RR quest'anno è stata dipinta in arancione, azzurro, nero e bianco e si è distinta nettamente dalle altre moto verdi.

Il team Vinales ha portato Isaac, un cugino di Maverick, come pilota. I piloti con le moto Kawasaki hanno tutti faticato con il materiale inferiore e il 30enne, il 6 novembre, è arrivato a punti solo una volta in 27 gare in questa stagione: 15° nella prima gara a Donington Park.

Dal 1998, il team Pedercini ha saltato solo tre eventi del campionato mondiale Superbike: I due eventi all'estero all'inizio della stagione 2023 in Australia e Indonesia, oltre alla finale di Jerez, che era stata spostata nel calendario al posto dell'Argentina.

Il Team Principal Lucio Pedercini ha confermato a SPEEDWEEK.com che la sua squadra sarà presente anche nel 2024 con Isaac Vinales - presumibilmente con materiale Kawasaki. Se Pedercini sarà coinvolto fin dalla prima gara in Australia a fine febbraio o solo negli eventi europei - cioè in tutti gli altri eventi - resta da vedere e dipende dai partner del prossimo anno.

Piloti e squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat?

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Grassetto = confermato ufficialmente