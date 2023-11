Boas notícias: Pedercini Kawasaki no Campeonato do Mundo de SBK de 2024

A equipa Pedercini é uma das veteranas do Campeonato do Mundo de Superbike e está envolvida há 26 épocas. Desde este ano, existe uma cooperação com a Vinales Racing - e vai manter-se assim.

A Team Pedercini Racing, ou TPR, juntou-se à antiga equipa de Supersport 300 Vinales Racing de Espanha, propriedade do pai do piloto de MotoGP Maverick Vinales, para 2023. A mudança visual foi notável: este ano, a Kawasaki ZX-10RR foi pintada de laranja, azul claro, preto e branco e destacou-se claramente das outras motos verdes.

A equipa de Vinales trouxe Isaac, um primo de Maverick, como piloto. Todos os pilotos com motos de clientes da Kawasaki tiveram dificuldades com o material inferior e o piloto de 30 anos, a 6 de novembro, só terminou nos pontos uma vez em 27 corridas nesta época - 15º na primeira corrida em Donington Park.

Desde 1998, a equipa Pedercini só falhou três eventos no Campeonato do Mundo de Superbike: Os dois eventos no estrangeiro no início da época de 2023, na Austrália e na Indonésia, bem como a final em Jerez, que foi transferida para o calendário para substituir a Argentina.

O Diretor de Equipa Lucio Pedercini confirmou ao SPEEDWEEK.com que a sua equipa também estará presente em 2024 com Isaac Vinales - presumivelmente com material da Kawasaki. Resta saber se Pedercini estará envolvido desde a primeira corrida na Austrália, no final de fevereiro, ou apenas nos eventos europeus - ou seja, em todos os outros eventos - e depende dos parceiros do próximo ano.

Pilotos e equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE :Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat?

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Negrito = oficialmente confirmado