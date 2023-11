Puccetti con la Kawasaki oficial: ¿Rescate para Tito Rabat?

Antes del final de la temporada en Jerez, Tito Rabat contaba con un mísero punto en el campeonato, que consiguió en 15ª posición en la primera carrera en Most.



Para las carreras del sur de España, el equipo Puccetti recibió motos de fábrica de Kawasaki. La diferencia fue claramente visible: en 17ª posición, Rabat obtuvo su mejor resultado de clasificación de la temporada, y en las carreras remontó hasta las posiciones 11ª, 15ª y 14ª. No es ninguna revelación, pero fue un claro paso adelante.

"Antes del fin de semana, le dije a Rabat que si acababa en el podio, seguiría con él", sonrió Puccetti en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Después le hice un descuento con un top 5, bromas aparte: Le dije que si lo hacía bien, seguiríamos juntos. No fue fácil para él. Perdimos por completo la FP1 debido a la pista mojada, y los elementos del motor y la suspensión eran nuevos para él. Le dejé claro que este fin de semana es una oportunidad para él, y no hay otra. No debería chocar, no debería meter la pata y debería ser rápido. Esperaba que terminara entre el 10º y el 15º, que es donde suelen terminar los equipos satélite de Kawasaki. Estoy contento con los resultados de Tito el pasado fin de semana, hemos dado un paso adelante. El domingo perdió 17 segundos con el ganador, lo que es bueno para nosotros. Estoy muy agradecido a Kawasaki por habernos dado esta moto. Ahora estoy esperando la decisión de si me apoyarán también el año que viene".

"Cuando eso esté finalizado, entonces miraré al piloto", añadió el jefe del equipo. "Tito ha hecho un buen trabajo, quiero el mejor piloto posible. No se trata de que traiga dinero, sólo tiene que ser rápido. Diggia ya no es posible, Baz probablemente esté descartado en Kawasaki y de momento sólo he hablado brevemente con Öttl. Baldassarri también estaría disponible. Debería saber más a finales de mes".



Si Rabat no es fichado por Puccetti, su carrera en el Campeonato del Mundo de Superbike habrá terminado.