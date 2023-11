Puccetti avec une Kawasaki d'usine : le salut de Tito Rabat ?

Avant la finale de la saison à Jerez, Tito Rabat n'avait qu'un maigre point de championnat du monde à son actif, qu'il avait récolté en 15e position lors de la première course à Most.



Pour les courses dans le sud de l'Espagne, l'équipe Puccetti a reçu des motos d'usine de Kawasaki. La différence a été flagrante : 17e, Rabat a signé son meilleur résultat de la saison en qualifications, tandis qu'en course, il s'est classé 11e, 15e et 14e. Ce n'est pas une révélation, mais c'est un net progrès.

"Avant le week-end, j'ai dit à Rabat que s'il montait sur le podium, je continuerais avec lui", a souri Puccetti lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Plus tard, je lui ai donné une remise avec un top 5, blague à part : Je lui ai dit que s'il se débrouillait bien, nous continuerions ensemble. Ce n'était pas facile pour lui. Nous avons complètement perdu la FP1 à cause de la piste mouillée, pour lui le moteur et les éléments de suspension étaient nouveaux. Je lui ai clairement fait comprendre que ce week-end représentait une chance pour lui - et qu'il n'y en avait pas d'autre. Je veux qu'il ne tombe pas, qu'il ne fasse pas de bêtises et qu'il soit rapide. Je m'attendais à des places entre 10 et 15, là où les équipes satellites de Kawasaki se retrouvent normalement. Je suis heureux des résultats de Tito le week-end dernier, nous avons franchi une étape. Dimanche, il a perdu 17 secondes sur le vainqueur, c'est bien pour nous. Je suis très reconnaissant à Kawasaki de nous avoir donné cette moto. J'attends maintenant de savoir s'ils vont continuer à me soutenir l'année prochaine".

"Une fois que cela sera décidé, je regarderai le pilote", a complété le chef d'équipe. "Tito a fait du bon travail, je veux le meilleur pilote possible. Il ne s'agit pas d'apporter de l'argent, il faut juste qu'il soit rapide. Diggia' n'est plus possible, Baz n'entre probablement pas en ligne de compte chez Kawasaki et je n'ai que brièvement parlé avec Öttl jusqu'à présent. Baldassarri serait également disponible. Je devrais en savoir plus d'ici la fin du mois".



Si Rabat ne s'engage pas chez Puccetti, sa carrière en championnat du monde Superbike sera terminée.