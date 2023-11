Puccetti con la Kawasaki: salvataggio per Tito Rabat?

Prima del finale di stagione a Jerez, Tito Rabat aveva un misero punto in campionato, raccolto al 15° posto nella prima gara di Most.



Per le gare nel sud della Spagna, il team Puccetti ha ricevuto le moto ufficiali Kawasaki. La differenza è stata chiaramente visibile: con il 17° posto, Rabat ha ottenuto il suo miglior risultato in qualifica della stagione, mentre in gara ha conquistato l'11°, il 15° e il 14° posto. Non è una rivelazione, ma è stato un chiaro passo avanti.

"Prima del weekend, ho detto a Rabat che se fosse salito sul podio, avrei continuato con lui", ha dichiarato Puccetti in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "In seguito gli ho fatto uno sconto con una top five, scherzi a parte: Gli ho detto che se avesse fatto bene, avremmo continuato insieme. Non è stato facile per lui. Abbiamo perso completamente le FP1 a causa della pista bagnata, e gli elementi del motore e delle sospensioni erano nuovi per lui. Gli ho detto chiaramente che questo weekend è un'opportunità per lui, e non ce ne sono altre. Non deve cadere, non deve sbagliare e deve essere veloce. Mi aspettavo che finisse tra il 10° e il 15° posto, che è la posizione in cui normalmente finiscono i team satellite Kawasaki. Sono contento dei risultati ottenuti da Tito lo scorso fine settimana, abbiamo fatto un passo avanti. Domenica ha perso 17 secondi dal vincitore, il che è positivo per noi. Sono molto grato alla Kawasaki per averci dato questa moto. Ora sto aspettando la decisione se mi supporteranno anche il prossimo anno".

"Quando la decisione sarà definitiva, allora guarderò al pilota", ha aggiunto il boss della squadra. "Tito ha fatto un buon lavoro, voglio il miglior pilota possibile. Non è importante che porti soldi, deve solo essere veloce. Diggia non è più possibile, Baz è probabilmente fuori discussione alla Kawasaki e finora ho parlato solo brevemente con Öttl. Anche Baldassarri sarebbe disponibile. Dovrei saperne di più entro la fine del mese".



Se Rabat non verrà ingaggiato da Puccetti, la sua carriera nel Campionato Mondiale Superbike sarà finita.