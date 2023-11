Puccetti com a Kawasaki de fábrica: a salvação para Tito Rabat?

O antigo Campeão do Mundo de Moto2, Tito Rabat, tem estado até agora muito aquém das expectativas no Campeonato do Mundo de Superbike. O chefe de equipa Manuel Puccetti apercebeu-se em Jerez que isso também tem muito a ver com o material.

Antes do final da época em Jerez, Tito Rabat tinha apenas um mísero ponto no campeonato, que obteve em 15º lugar na primeira corrida em Most.



Para as corridas no sul de Espanha, a equipa Puccetti recebeu motos de trabalho da Kawasaki. A diferença foi claramente visível: com o 17º lugar, Rabat obteve o seu melhor resultado de qualificação da época, nas corridas alcançou a 11ª, 15ª e 14ª posições. Não é uma revelação, mas foi um claro passo em frente.

"Antes do fim de semana, eu disse ao Rabat que se ele terminasse no pódio, eu continuaria com ele", sorriu Puccetti numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Mais tarde, dei-lhe um desconto com um top 5, brincando: Disse-lhe que se ele se saísse bem, continuaríamos juntos. Não foi fácil para ele. Perdemos completamente o FP1 devido à pista molhada, e os elementos do motor e da suspensão eram novos para ele. Deixei-lhe claro que este fim de semana é uma oportunidade para ele - e não há outra. Ele não deve ter acidentes, não deve fazer asneiras e deve ser rápido. Esperava que ele terminasse entre o 10º e o 15º lugar, que é onde as equipas satélite da Kawasaki normalmente terminam. Estou contente com os resultados do Tito no fim de semana passado, demos um passo em frente. No domingo, ele perdeu 17 segundos para o vencedor, o que é bom para nós. Estou muito grato à Kawasaki por nos ter dado esta mota. Estou agora à espera da decisão sobre se eles também me vão apoiar no próximo ano."

"Quando isso estiver finalizado, então vou olhar para o piloto", acrescentou o chefe de equipa. "Tito fez um bom trabalho, quero o melhor piloto possível. Não se trata de ele trazer dinheiro, ele só tem de ser rápido. O 'Diggia' já não é possível, o Baz está provavelmente fora de questão na Kawasaki e até agora só falei brevemente com o Öttl. Baldassarri também estaria disponível. Devo saber mais até ao final do mês".



Se Rabat não for contratado por Puccetti, a sua carreira no Campeonato do Mundo de Superbike estará terminada.