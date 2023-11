La sugerencia de Bautista: quitar carreras a MotoGP

San Juan ha roto su contrato para 2023, y tampoco habrá carrera en Argentina en 2024. Mandalika, en Indonesia, llegó a tener un contrato de 10 años, pero después de tres eventos se acabó. Sin apoyo gubernamental o un gran patrocinador de fondo, los viajes al extranjero no son rentables ni para el promotor Dorna ni para el organizador local. Como resultado, sólo Australia está en el calendario de SBK de 2024 - las once sedes restantes están en Europa.

Una de ellas es Cremona, que acogerá por primera vez un campeonato del mundo y necesitará mucho trabajo e inversión para ponerlo al nivel adecuado. El circuito de Balaton Park, en Hungría, también es nuevo, y su proyecto de construcción promete mucho.

"Para mí, sería mejor que tuviéramos más carreras fuera de Europa", dice el Campeón del Mundo Álvaro Bautista. "No sé por qué no es así, quizá se deba a las condiciones económicas. Supongo que Dorna está haciendo todo lo posible para organizar un buen calendario. Pero ahora parece más un campeonato europeo que un mundial".

"También creo que el número de eventos es demasiado bajo", añadió el español. "En el Campeonato del Mundo de MotoGP se quejan de que tienen demasiadas. Tal vez deberían dejar algunas fuera y darnos dos o tres más, eso estaría bien. Nuestro campeonato empieza en febrero y termina en octubre. Si entonces sólo tienes doce pruebas, hay grandes descansos. Sé que primero se hacen los calendarios de Fórmula 1 y MotoGP y luego el nuestro. No obstante. No es fácil para nosotros, los pilotos, tener un fin de semana de carreras, luego un mes de descanso, después las carreras y luego un descanso de dos meses. A los aficionados les pasa algo parecido. Están entusiasmados con una carrera y luego no pasa nada durante un mes. Luego vuelve a ser fin de semana de carreras y apenas recuerdan lo que pasó la última vez".

Jonathan Rea lo expresa de forma un poco más diplomática: "Soy consciente de que es difícil para los organizadores conseguir un buen calendario. En la primera mitad de la temporada, las carreras están muy repartidas, en la última parte se llena. No conozco los circuitos de Hungría y Cremona. He oído cosas negativas sobre Cremona, que es un circuito muy pequeño, como una pista de karts. Pero nunca he estado allí, así que no puedo juzgar eso. Me gusta visitar sitios nuevos y vivir nuevas experiencias".

"Portimao en agosto fue una sorpresa para mí; puede hacer bastante calor en esa época del año", dice Remy Gardner. "De todas formas, el calendario es un poco extraño. El hecho de que la temporada empiece en Australia es bueno para mí y probablemente también para todos los demás. No conozco a ningún piloto al que no le guste Phillip Island y su entorno. Pero estaría bien que tuviéramos más carreras fuera de Europa. Me gustó Mandalika, pero no soportaba la comida. Si volvemos allí, me llevaré la comida en latas de Tupperware. En definitiva, es una pena. Espero que haya más carreras en el extranjero en el calendario de 2025, me gusta viajar".