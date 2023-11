Proposition de Bautista : enlever des courses au MotoGP

San Juan a rompu son contrat pour 2023 et il n'y aura pas non plus de course en Argentine en 2024. Mandalika en Indonésie avait même un contrat de 10 ans, mais après trois manifestations, c'est fini. Sans le soutien de l'État ou d'un grand sponsor en arrière-plan, les incursions outre-mer ne sont rentables ni pour le promoteur Dorna ni pour l'organisateur local. Par conséquent, le calendrier SBK 2024 ne comprend que l'Australie - les onze autres lieux sont situés en Europe.

L'un d'entre eux est Cremona, qui accueillera pour la première fois un championnat du monde et nécessitera de nombreux travaux et investissements pour le mettre au niveau. Le circuit de Balaton Park en Hongrie est également nouveau et le projet de construction y est très prometteur.

"Pour moi, ce serait mieux si nous avions plus de courses en dehors de l'Europe", déclare le champion du monde Alvaro Bautista. "Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas - peut-être est-ce dû aux conditions économiques. Je pars du principe que la Dorna donne le maximum pour mettre en place un bon calendrier. Mais cela ressemble désormais plus à un championnat d'Europe qu'à un championnat du monde".

"Je trouve également que le nombre d'événements est insuffisant", a ajouté l'Espagnol. "Dans le championnat du monde MotoGP, ils se plaignent d'en avoir trop. Peut-être faudrait-il en supprimer quelques-uns chez eux et nous en donner deux ou trois de plus - ce serait bien. Notre championnat commence en février et se termine en octobre. Si tu n'as alors que douze événements, il y aura de grandes pauses. Je sais que l'on fait d'abord le calendrier de la Formule 1 et du MotoGP, puis le nôtre. Malgré tout. Pour nous, les pilotes, ce n'est pas facile d'avoir un week-end de course, puis un mois de pause, puis des courses, puis deux mois de pause. C'est pareil pour les fans. Ils sont excités par une course et ensuite il ne se passe rien pendant un mois. Puis c'est à nouveau le week-end de la course et ils peuvent à peine se souvenir de ce qui s'est passé la dernière fois".

Jonathan Rea s'exprime de manière plus diplomatique : "Je suis conscient qu'il est difficile pour les organisateurs de mettre en place un bon calendrier. Dans la première moitié de la saison, les courses sont très espacées, dans la dernière partie, c'est l'effervescence. Je ne connais pas le circuit de Hongrie ni celui de Crémone. J'ai entendu des choses négatives sur Cremona, comme quoi c'était un tout petit circuit, comme une piste de karting. Mais je n'y suis jamais allé, je ne peux donc pas juger. J'aime visiter de nouveaux endroits et vivre de nouvelles expériences".

"Portimao en août a été une surprise pour moi - à cette période, ça peut être assez chaud", sait Remy Gardner. "Le calendrier est de toute façon un peu étrange. Le fait que la saison commence en Australie est une bonne chose pour moi et probablement pour tous les autres. Je ne connais aucun pilote qui n'aime pas Phillip Island et tout ce qui s'y passe. Mais ce serait bien si nous faisions plus de courses en dehors de l'Europe. J'ai bien aimé Mandalika, sauf que je n'ai pas supporté la nourriture là-bas. Si nous y allons à nouveau, j'apporterai ma nourriture dans des boîtes Tupperware. Dans l'ensemble, c'est dommage. J'espère qu'il y aura plus de courses outre-mer au calendrier 2025 - j'aime voyager".