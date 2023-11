Il suggerimento di Bautista: togliere le gare alla MotoGP

San Juan ha rotto il contratto per il 2023 e non ci sarà nessuna gara in Argentina nemmeno nel 2024. Mandalika, in Indonesia, aveva addirittura un contratto di 10 anni, ma dopo tre eventi è finita. Senza il sostegno del governo o di un grande sponsor, i viaggi all'estero non sono redditizi né per il promotore Dorna né per l'organizzatore locale. Di conseguenza, solo l'Australia fa parte del calendario SBK 2024 - le altre undici sedi sono in Europa.

Una di queste è Cremona, che ospiterà per la prima volta un campionato del mondo e richiederà molto lavoro e investimenti per essere portata al livello adeguato. Anche il Balaton Park Circuit in Ungheria è nuovo e il progetto di costruzione promette molto bene.

"Per me sarebbe meglio se ci fossero più gare fuori dall'Europa", dice il campione del mondo Alvaro Bautista. "Non so perché non sia così, forse a causa delle condizioni economiche. Suppongo che la Dorna stia facendo il massimo per mettere insieme un buon calendario. Ma ora sembra più un campionato europeo che un campionato mondiale".

"Penso anche che il numero di eventi sia troppo basso", ha aggiunto lo spagnolo. "Nel Campionato del Mondo MotoGP si lamentano di averne troppi. Forse dovrebbero lasciarne fuori alcuni e darci due o tre in più: sarebbe bello. Il nostro campionato inizia a febbraio e finisce a ottobre. Se ci sono solo dodici eventi, ci sono grandi pause. So che i calendari di Formula 1 e MotoGP vengono fatti prima e poi il nostro. Tuttavia. Non è facile per noi piloti avere un weekend di gara, poi un mese di pausa, poi le gare, poi una pausa di due mesi. Lo stesso vale per i tifosi. Sono eccitati per una gara e poi non succede nulla per un mese. Poi c'è di nuovo il weekend di gara e a malapena si ricordano cosa è successo l'ultima volta".

Jonathan Rea la mette un po' più diplomaticamente: "So che è difficile per gli organizzatori ottenere un buon calendario. Nella prima metà della stagione le gare sono molto distanziate, mentre nell'ultima parte si fa più intenso. Non conosco le piste dell'Ungheria e di Cremona. Ho sentito dire cose negative su Cremona, che è una pista molto piccola, come un kartodromo. Ma non ci sono mai stato, quindi non posso giudicare. Mi piace visitare posti nuovi e fare nuove esperienze".

"Portimao in agosto è stata una sorpresa per me: in quel periodo dell'anno può fare molto caldo", dice Remy Gardner. "Il calendario è comunque un po' strano. Il fatto che la stagione inizi in Australia è positivo per me e probabilmente anche per tutti gli altri. Non conosco nessun pilota a cui non piaccia Phillip Island e l'ambiente circostante. Ma sarebbe bello avere più gare fuori dall'Europa. Mi piaceva Mandalika, ma non sopportavo il cibo. Se ci torneremo, porterò con me il cibo in scatole Tupperware. Tutto sommato, è un peccato. Spero che nel 2025 ci siano più gare all'estero in calendario: mi piace viaggiare".