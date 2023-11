Sugestão de Bautista: Retirar corridas ao MotoGP

Devido ao facto de haver apenas um evento no estrangeiro e apenas doze locais no calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, a promotora Dorna está a ser criticada por todos os lados. No entanto, os pilotos de topo também mostram alguma compreensão.

San Juan quebrou o seu contrato para 2023 e também não haverá corrida na Argentina em 2024. Mandalika, na Indonésia, chegou a ter um contrato de 10 anos, mas depois de três eventos acabou. Sem o apoio do governo ou de um grande patrocinador, as viagens ao estrangeiro não são rentáveis nem para o promotor Dorna nem para o organizador local. Como resultado, apenas a Austrália faz parte do calendário SBK de 2024 - os restantes onze locais estão na Europa.

Um deles é Cremona, que acolherá um campeonato do mundo pela primeira vez e exigirá muito trabalho e investimento para atingir o nível adequado. O circuito de Balaton Park, na Hungria, também é novo e o projeto de construção promete muito.

"Para mim, seria melhor se tivéssemos mais corridas fora da Europa", diz o Campeão do Mundo Álvaro Bautista. "Não sei porque é que isso não acontece - talvez seja devido às condições económicas. Presumo que a Dorna está a fazer o máximo para organizar um bom calendário. Mas agora parece mais um campeonato europeu do que um campeonato mundial".

"Também acho que o número de eventos é demasiado baixo", acrescentou o espanhol. "No Campeonato do Mundo de MotoGP, eles queixam-se de que têm demasiadas provas. Talvez devessem deixar algumas delas de fora e dar-nos mais duas ou três - isso seria bom. O nosso campeonato começa em fevereiro e termina em outubro. Se só tivermos doze provas, há grandes intervalos. Eu sei que os calendários da Fórmula 1 e do MotoGP são feitos primeiro e depois o nosso. Mesmo assim. Não é fácil para nós, pilotos, ter um fim de semana de corrida, depois um mês de pausa, depois as corridas, depois uma pausa de dois meses. O mesmo acontece com os adeptos. Estão entusiasmados com uma corrida e depois não acontece nada durante um mês. Depois é o fim de semana da corrida outra vez e mal se lembram do que aconteceu da última vez."

Jonathan Rea coloca a questão de forma um pouco mais diplomática: "Estou ciente de que é difícil para os organizadores conseguirem um bom calendário. Na primeira metade da época, as corridas são muito dispersas, na última parte é muito movimentada. Não conheço as pistas da Hungria e de Cremona. Ouvi algumas coisas negativas sobre Cremona, que é uma pista muito pequena, como uma pista de karting. Mas nunca lá estive, por isso não posso julgar isso. Gosto de visitar novos sítios e ter novas experiências."

"Portimão em agosto foi uma surpresa para mim - pode ser muito quente nessa altura do ano", diz Remy Gardner. "De qualquer forma, o calendário é um pouco estranho. O facto de a época começar na Austrália é bom para mim e provavelmente para todos os outros também. Não conheço nenhum piloto que não goste de Phillip Island e das redondezas. Mas seria bom se tivéssemos mais corridas fora da Europa. Gostei de Mandalika, mas não aguentei a comida de lá. Se formos lá outra vez, levo a minha comida comigo em latas Tupperware. Em suma, é uma pena. Espero que haja mais corridas no estrangeiro no calendário de 2025 - gosto de viajar."