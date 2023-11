Johnny Rea (Yamaha) : "Partiellement plus rapide que Toprak".

Cette saison, nous avons vu Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli dans l'équipe d'usine Pata de Yamaha, Domi Aegerter et Remy Gardner ont formé l'équipe satellite Giansanti Racing. Lorenzo Baldassarri (GMT94) et Bradley Ray (Motoxracing) avaient également un contrat avec Yamaha Motor Europe, les données de tous les pilotes convergeant vers Yamaha.

En 2024, nous verrons les quatre mêmes équipes. Dans l'équipe d'usine, Jonathan Rea remplace Razgatlioglu, qui part chez BMW, et Philipp Öttl est un candidat à la succession de Baldassarri. Il n'a pas encore été décidé si Ray courra chez Motoxracing ou au GMT94 - il s'agira donc ensuite de pourvoir l'autre place.

"La force principale de Yamaha est que les équipes satellites reçoivent également un très grand soutien", a estimé Johnny Rea lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Avec Remy Gardner et Domi Aegerter, ils ont aussi deux pilotes rapides, nous l'avons vu dimanche dernier lorsqu'ils ont été devant jusqu'à la fin. Les développements et l'échange de données sont bons pour tout le monde. Nicolo Canepa (pilote d'essai de Yamaha et riding-coach - l'auteur) a comparé mes données avec celles des autres pilotes Yamaha dès le début".

Rea regarde-t-il aussi les données de cette année de Razgatlioglu, la figure de proue de Yamaha depuis des années et son seul pilote gagnant ? "Bien sûr", répond le Nord-Irlandais. "Il a fait certaines choses très bien. Si cela peut nous être utile, pourquoi pas ? Il a été le pilote le plus performant de Yamaha. Dans certains domaines, je suis déjà plus rapide que lui, dans d'autres, je dois m'améliorer. Mais nous avons beaucoup de pilotes avec lesquels je peux me comparer. Dans certaines courses, Ray et Baldassarri ont aussi été rapides dans certaines sections. La manière dont cela est communiqué entre les équipes est un autre point fort de Yamaha. Ce n'est pas seulement moi qui en profite, mais tous les pilotes Yamaha".