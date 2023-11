Johnny Rea (Yamaha): "In parte più veloce di Toprak".

In questa stagione abbiamo visto Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli nel team Pata factory di Yamaha, Domi Aegerter e Remy Gardner hanno formato il team satellite Giansanti Racing. Anche Lorenzo Baldassarri (GMT94) e Bradley Ray (Motoxracing) avevano un contratto con Yamaha Motor Europe, e i dati di tutti i piloti confluiscono in Yamaha.

Nel 2024 vedremo le stesse quattro squadre. Jonathan Rea sostituirà Razgatlioglu nel team ufficiale, che andrà alla BMW, e Philipp Öttl è candidato a succedere a Baldassarri. Non è ancora stato deciso se Ray correrà per Motoxracing o per GMT94 - l'altra posizione dovrà essere occupata di conseguenza.

"Il principale punto di forza della Yamaha è che anche i team satellite ricevono molto supporto", ha dichiarato Johnny Rea in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Hanno anche due piloti veloci come Remy Gardner e Domi Aegerter, come abbiamo visto domenica scorsa quando sono stati in testa fino alla fine. Gli sviluppi e lo scambio di dati sono positivi per tutti". Nicolo Canepa (collaudatore e allenatore Yamaha - l'autore) ha confrontato i miei dati con quelli degli altri piloti Yamaha fin dall'inizio".

Rea sta esaminando anche i dati di quest'anno di Razgatlioglu, la figura di riferimento della Yamaha da lungo tempo e unico pilota vincente? "Certo", ha detto il nordirlandese. "Ha fatto alcune cose molto bene. Se questo è utile per noi, perché no? È stato il pilota di maggior successo della Yamaha. In alcune aree sono già più veloce di lui, in altre devo migliorare. Ma abbiamo molti piloti con cui posso confrontarmi. In alcune gare, anche Ray e Baldassarri erano veloci in certi tratti. Il modo in cui questo viene comunicato tra i team è un altro dei punti di forza della Yamaha. Non sono solo io a beneficiarne, ma tutti i piloti Yamaha".