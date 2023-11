Johnny Rea (Yamaha): "Parcialmente mais rápido que Toprak"

A Yamaha teve seis pilotos no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, que foram distribuídos por quatro equipas. O recém-chegado Jonathan Rea vê a estreita colaboração como o ponto forte do fabricante japonês.

Esta época vimos Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli na equipa de fábrica Pata da Yamaha, Domi Aegerter e Remy Gardner formaram a equipa satélite Giansanti Racing. Lorenzo Baldassarri (GMT94) e Bradley Ray (Motoxracing) também tinham um contrato com a Yamaha Motor Europe, e os dados de todos os pilotos fluem juntos na Yamaha.

Veremos as mesmas quatro equipas em 2024. Jonathan Rea vai substituir Razgatlioglu na equipa de fábrica, que vai para a BMW, e Philipp Öttl é candidato a suceder a Baldassarri. Ainda não foi decidido se Ray vai correr pela Motoxracing ou pela GMT94 - a outra posição terá de ser preenchida em conformidade.

"A principal força da Yamaha é que as equipas satélite também recebem muito apoio", disse Johnny Rea numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Eles também têm dois pilotos rápidos, Remy Gardner e Domi Aegerter, como vimos no domingo passado, quando estiveram na frente até ao fim. Os desenvolvimentos e a troca de dados são bons para todos. Nicolo Canepa (piloto de testes e treinador de pilotagem da Yamaha - o autor) comparou os meus dados com os dos outros pilotos da Yamaha desde o início."

Rea também está a olhar para os dados deste ano de Razgatlioglu, a figura de proa de longa data da Yamaha e único piloto vencedor? "Claro", disse o irlandês do norte. "Ele fez algumas coisas muito bem. Se isso for útil para nós, porque não? Ele foi o piloto de maior sucesso da Yamaha. Em algumas áreas já sou mais rápido do que ele, noutras tenho de melhorar. Mas temos muitos pilotos com quem me posso comparar. Em algumas corridas, o Ray e o Baldassarri também foram rápidos em certas secções. A forma como isto é comunicado entre as equipas é outro dos pontos fortes da Yamaha. Não sou só eu que beneficio com isto, mas todos os pilotos da Yamaha."