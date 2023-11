Las carreras están en auge en Asia, pero ¿dónde está el talento?

El Campeonato del Mundo de Superbike se creó en 1988, seguido del Campeonato del Mundo de Supersport en 1999 y del Campeonato del Mundo de Supersport 300 en 2017. Desde entonces, hemos visto numerosos corredores asiáticos, muchos de ellos de Japón, pero apenas ninguno destacado.

El más laureado, con diferencia, es el japonés Noriyuki Haga, que disputó un total de 314 carreras de Superbike entre 1994 y 2013 y acabó en el podio 116 veces, 43 de ellas como ganador. "Nitro Nori" fue tres veces subcampeón del mundo y cuatro veces tercero.

Aparte de Haga, el piloto japonés Katsuaki Fujiwara es el único otro asiático que ha ganado una medalla mundialista. Terminó segundo en el Campeonato del Mundo de Supersport en 2002 y tercero en 2005. "Katsu" subió 21 veces al podio y logró seis victorias en esta categoría, subiendo al tercer cajón en dos ocasiones en sus 59 carreras de Superbike.

Tadayuki Okada lo hizo bien en 2001, logrando tres podios junto a Colin Edwards en el legendario equipo Castrol Honda y terminando octavo en el Campeonato del Mundo. Sin embargo, Okada sólo corrió una temporada y luego regresó al campeonato japonés.

En 2009, el ex subcampeón del Mundo de 250cc y 132 veces titular en MotoGP Shinya Nakano probó suerte en la máxima categoría del Mundial de producción con Aprilia, pero terminó en una decepcionante 14ª posición en el campeonato.

Takumi Takahashi participó en 31 carreras de Superbike entre 2017 y 2020, pero solo logró un décimo puesto como mejor resultado. El múltiple ganador de Suzuka sumó un tranquilo total de 15 puntos.

Kohta Nozane corrió el Campeonato del Mundo de Superbike en 2021 y 2022. El campeón japonés de 2020 trabajó para Yamaha como piloto probador de MotoGP y su talento es indiscutible. Sin embargo, no logró dar el salto internacional a pesar de contar con material de fábrica. Tras acabar 14º y 20º en el Mundial, el japonés fue relegado a Moto2 por Yamaha.

Cada vez son más los pilotos de Indonesia y Malasia que prueban suerte en el mundial de serie, y hay varias razones para ello: Hay circuitos adecuados para los campeonatos del mundo como Mandalika, Sepang o Buriram en Tailandia, patrocinadores como Petronas y, por último pero no menos importante, la prometedora serie de carreras ARRC.

Hafizh Syahrin, antiguo piloto de MotoGP, disputó los Campeonatos del Mundo de Superbike de 2022 y 2023, pero el malasio no terminó más arriba del 12º puesto, lo que probablemente también se debió al equipo poco competitivo del Petronas MIE Honda. El año que viene, su compatriota Adam Norrodin tendrá una oportunidad. El piloto de 25 años corrió este año con el equipo Honda en el Campeonato del Mundo de Supersport.

Pero, ¿por qué los asiáticos lo tienen tan difícil en el campeonato eurocéntrico de SBK, con sus tres categorías? El jefe del equipo Honda, Midori Moriwaki, que ha estado activo en el paddock de MotoGP y SBK durante décadas, conoce las dificultades.

"Los asiáticos primero tienen que adaptarse a la cultura europea, lo que supone un reto", explicó el piloto japonés en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "A nivel de campeonato del mundo, todos los corredores profesionales entrenan bien, lo que marca la diferencia es la mente. Cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, se subestima cuánta fuerza mental se necesita para hacer frente a las diferencias culturales. Un piloto entrena de la misma manera que en Japón, pero se pregunta por qué no consigue el mismo éxito. Hay muchas pequeñas cosas que cuestan fuerza mental. Pondré un ejemplo: vas a un restaurante local y quieres pedir algo, pero debido a la barrera del idioma no puedes explicar exactamente lo que te gustaría. En momentos así, te sientes perdido y pierdes el 0,1% de tu fuerza mental. Muchos momentos así juntos te hacen retroceder. Sientes que te falta algo, pero no puedes precisarlo. Los conductores latinoamericanos tienen problemas similares, pero al menos hablan español o portugués. La barrera del idioma tiene mucho que ver, te desgasta mentalmente".

"Por otro lado, Haga y Fujiwara han demostrado un gran rendimiento", afirma el piloto japonés. "Están conectados de tal manera que pueden encender y apagar la cabeza. Fueron capaces de distinguir claramente entre la vida privada y el modo carrera. Fueron capaces de bloquear casi por completo el modo de pensar japonés".