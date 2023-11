La course automobile est en plein essor en Asie, mais où sont les talents ?

Le championnat du monde Superbike a été créé en 1988, suivi du championnat Supersport en 1999 et du championnat Supersport 300 en 2017. Depuis, nous avons vu de nombreux coureurs asiatiques, dont beaucoup de Japonais, mais peu d'excellents.

Le plus célèbre est de loin le Japonais Noriyuki Haga, qui a participé à 314 courses de Superbike entre 1994 et 2013 et est monté 116 fois sur le podium, dont 43 fois en tant que vainqueur. "Nitro Nori" a été trois fois vice-champion du monde et quatre fois troisième du championnat.

Outre Haga, le Japonais Katsuaki Fujiwara est le seul autre Asiatique à avoir remporté une médaille en championnat du monde. Il a terminé deuxième du championnat du monde Supersport en 2002 et troisième en 2005. Katsu" est monté sur 21 podiums et a remporté six victoires dans cette catégorie. Au cours de ses 59 courses de Superbike, il a tout de même réussi à monter deux fois sur la troisième marche du podium.

En 2001, Tadayuki Okada s'est bien débrouillé en montant sur trois podiums et en terminant huitième du championnat du monde aux côtés de Colin Edwards dans le légendaire team Castrol Honda. Okada n'a toutefois participé qu'à une seule saison et est ensuite retourné au championnat japonais.

En 2009, l'ancien vice-champion du monde 250 et 132 fois pilote de MotoGP Shinya Nakano s'est essayé à la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série avec Aprilia, mais il a déçu en terminant 14e du championnat.

Entre 2017 et 2020, Takumi Takahashi a participé à 31 courses de Superbike, mais n'a obtenu qu'une dixième place comme meilleur résultat. Au total, le multiple vainqueur de Suzuka a récolté un modeste total de 15 points.

En 2021 et 2022, Kohta Nozane a participé au championnat du monde de Superbike. Le champion japonais de 2020 a travaillé pour Yamaha en tant que pilote d'essai MotoGP, son talent est indiscutable. Mais il n'a pas réussi à percer au niveau international malgré le matériel d'usine. Après avoir terminé 14e et 20e du championnat du monde, le Japonais a été relégué en Moto2 par Yamaha.

Les pilotes indonésiens et malaisiens sont de plus en plus nombreux à s'essayer au championnat du monde de série, et ce pour plusieurs raisons : Il y a des circuits adaptés au championnat du monde comme Mandalika, Sepang ou Buriram en Thaïlande, des sponsors comme Petronas et, surtout, la série de courses ARRC en plein essor.

Un ancien pilote de MotoGP, Hafizh Syahrin, a participé au championnat du monde de Superbike 2022 et 2023, mais le Malaisien n'a pas réussi à se classer au-delà de la 12e place, ce qui pourrait toutefois être dû au matériel peu compétitif de Petronas MIE Honda. L'année prochaine, son compatriote Adam Norrodin aura sa chance. Le jeune homme de 25 ans a participé cette année au championnat du monde Supersport avec l'équipe Honda.

Mais pourquoi les Asiatiques ont-ils tant de mal à s'imposer dans le championnat eurocentrique SBK, qui compte trois catégories ? La directrice de l'équipe Honda Midori Moriwaki, qui travaille depuis des décennies dans le paddock du MotoGP et du SBK, connaît les difficultés.

"Les Asiatiques doivent d'abord s'adapter à la culture européenne, ce qui est un défi", a expliqué la Japonaise lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Au niveau du championnat du monde, tous les coureurs professionnels s'entraînent bien, c'est la tête qui fait la différence. Chacun d'entre eux sait ce qu'il doit faire. Mais on sous-estime la force mentale nécessaire pour surmonter les différences culturelles. Un coureur s'entraîne de la même manière qu'au Japon, mais se demande pourquoi il n'obtient pas les mêmes résultats. Ce sont des tas de petites choses qui coûtent de la force mentale. Je te donne un exemple : tu vas dans un restaurant local et tu veux commander quelque chose, mais à cause de la barrière de la langue, tu ne peux pas expliquer exactement ce que tu veux. Dans ces moments-là, tu te sens perdu et tu perds 0,1 % de ta force mentale. De nombreux moments de ce genre te font reculer. Tu sens qu'il te manque quelque chose, mais tu ne peux pas le nommer. Les coureurs d'Amérique latine ont des problèmes similaires, mais ils parlent au moins l'espagnol ou le portugais. La barrière de la langue représente une grande partie, elle te démoralise mentalement".

"D'un autre côté, Haga et Fujiwara ont montré de grandes performances", sait la Japonaise. "Ils sont tricotés de manière à pouvoir allumer et éteindre leur tête. Ils pouvaient faire une distinction précise entre leur vie privée et le mode course. Ils ont pu presque totalement faire abstraction de la mentalité japonaise".