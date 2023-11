Le corse sono in piena espansione in Asia, ma dov'è il talento?

Il Campionato Mondiale Superbike rimane un posto difficile per i piloti asiatici. Dopo due anni di insuccessi, Hafizh Syahrin (Honda) è caduto in disgrazia e l'anno prossimo vedremo ancora una volta un solo pilota asiatico.

Il Campionato mondiale Superbike è stato istituito nel 1988, seguito dal Campionato mondiale Supersport nel 1999 e dal Campionato mondiale Supersport 300 nel 2017. Da allora, abbiamo visto numerosi piloti asiatici, molti dei quali provenienti dal Giappone, ma quasi nessuno di spicco.

Il pilota giapponese di maggior successo è Noriyuki Haga, che ha partecipato a un totale di 314 gare Superbike tra il 1994 e il 2013 ed è salito sul podio 116 volte, 43 delle quali da vincitore. "Nitro Nori" si è classificato tre volte secondo nel campionato mondiale e quattro volte terzo.

Oltre a Haga, il giapponese Katsuaki Fujiwara è l'unico altro asiatico ad aver vinto una medaglia nel campionato del mondo. Si è classificato secondo nel Campionato mondiale Supersport nel 2002 e terzo nel 2005. "Katsu" ha conquistato 21 podi e sei vittorie in questa classe, finendo due volte sul terzo gradino del podio nelle sue 59 gare Superbike.

Tadayuki Okada ha fatto bene nel 2001, ottenendo tre podi insieme a Colin Edwards nel leggendario Team Castrol Honda e finendo ottavo nel Campionato del Mondo. Tuttavia, Okada ha corso solo per una stagione e poi è tornato al campionato giapponese.

Nel 2009, l'ex secondo classificato del Campionato del Mondo 250cc e 132 volte titolare della MotoGP, Shinya Nakano, si è cimentato nella massima categoria del campionato mondiale di produzione con l'Aprilia, ma ha concluso il campionato con un deludente 14° posto.

Takumi Takahashi ha partecipato a 31 gare Superbike tra il 2017 e il 2020, ma ha ottenuto solo un decimo posto come miglior piazzamento. Il plurivincitore di Suzuka ha ottenuto in totale 15 punti.

Kohta Nozane ha corso il campionato mondiale Superbike nel 2021 e 2022. Il campione giapponese del 2020 ha lavorato per la Yamaha come collaudatore della MotoGP e il suo talento è indiscutibile. Tuttavia, non è riuscito a sfondare a livello internazionale nonostante il materiale della fabbrica. Dopo essersi classificato 14° e 20° nel Campionato del Mondo, il pilota giapponese è stato relegato dalla Yamaha in Moto2.

Sono sempre di più i piloti indonesiani e malesi che si cimentano nel campionato mondiale di serie, e questo per diversi motivi: La presenza di circuiti adatti al campionato mondiale come Mandalika, Sepang o Buriram in Tailandia, sponsor come Petronas e, non da ultimo, l'emergente serie ARRC.

Hafizh Syahrin, ex pilota della MotoGP, ha partecipato ai campionati mondiali Superbike del 2022 e del 2023, ma il malese non è andato oltre il 12° posto, probabilmente anche a causa del materiale poco competitivo della Petronas MIE Honda. L'anno prossimo, il suo connazionale Adam Norrodin avrà una possibilità. Il 25enne ha corso quest'anno con il team Honda nel Campionato mondiale Supersport.

Ma perché gli asiatici hanno così tante difficoltà nel campionato SBK eurocentrico con le sue tre classi? Il boss del team Honda Midori Moriwaki, che è stato attivo nel paddock della MotoGP e della SBK per decenni, conosce le difficoltà.

"Gli asiatici devono innanzitutto adattarsi alla cultura europea, il che rappresenta una sfida", ha spiegato il pilota giapponese durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "A livello di campionato mondiale, tutti i corridori professionisti si allenano bene, è la mente che fa la differenza. Ognuno di loro sa cosa deve fare. Tuttavia, si sottovaluta la forza mentale necessaria per affrontare le differenze culturali. Un ciclista si allena nello stesso modo in cui si allena in Giappone, ma si chiede perché non ottiene lo stesso successo. Ci sono tante piccole cose che costano la forza mentale. Vi faccio un esempio: andate in un ristorante locale e volete ordinare qualcosa, ma a causa della barriera linguistica non riuscite a spiegare esattamente cosa desiderate. In momenti come questo, vi sentite persi e perdete lo 0,1% della vostra forza mentale. Molti di questi momenti, messi insieme, vi fanno perdere tempo. Si sente che manca qualcosa, ma non si riesce a capirlo. I conducenti dell'America Latina hanno problemi simili, ma almeno parlano spagnolo o portoghese. La barriera linguistica è una parte importante, ti logora mentalmente".

"D'altra parte, Haga e Fujiwara hanno dato prova di grandi prestazioni", afferma il pilota giapponese. "Sono dotati di un sistema che permette loro di accendere e spegnere la testa. Sono stati in grado di fare una netta distinzione tra la vita privata e la modalità di gara. Sono riusciti a bloccare quasi completamente il modo di pensare giapponese".