As corridas estão a crescer na Ásia, mas onde está o talento?

O Campeonato do Mundo de Superbike continua a ser um lugar difícil para os pilotos asiáticos. Depois de dois anos de insucesso, Hafizh Syahrin (Honda) caiu nas malhas da estrada e, no próximo ano, voltaremos a ver apenas um piloto asiático.

O Campeonato do Mundo de Superbike foi criado em 1988, seguido do Campeonato do Mundo de Supersport em 1999 e do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em 2017. Desde então, temos visto muitos pilotos asiáticos, muitos deles do Japão, mas quase nenhum se destacou.

O mais bem sucedido é, de longe, o piloto japonês Noriyuki Haga, que participou num total de 314 corridas de Superbike entre 1994 e 2013 e terminou no pódio 116 vezes - 43 vezes como vencedor. O "Nitro Nori" foi vice-campeão mundial três vezes e terceiro no campeonato mundial quatro vezes.

Para além de Haga, o japonês Katsuaki Fujiwara é o único outro asiático que conquistou uma medalha no campeonato do mundo. Terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Supersport em 2002 e em terceiro em 2005. "Katsu" conquistou 21 lugares no pódio e seis vitórias nesta classe, terminando em terceiro lugar no pódio duas vezes nas suas 59 corridas de Superbike.

Tadayuki Okada teve um bom desempenho em 2001, alcançando três lugares no pódio ao lado de Colin Edwards na lendária Castrol Honda Team e terminando em oitavo no Campeonato do Mundo. No entanto, Okada só correu durante uma época e depois regressou ao campeonato japonês.

Em 2009, o antigo vice-campeão do Campeonato do Mundo de 250cc e 132 vezes titular no MotoGP, Shinya Nakano, tentou a sua sorte na categoria máxima do campeonato do mundo de produção com a Aprilia, mas terminou num dececionante 14º lugar no campeonato.

Takumi Takahashi participou em 31 corridas de Superbike entre 2017 e 2020, mas apenas conseguiu um décimo lugar como melhor resultado. O múltiplo vencedor de Suzuka marcou um tranquilo 15 pontos no total.

Kohta Nozane disputou o Campeonato Mundial de Superbike em 2021 e 2022. O campeão japonês de 2020 trabalhou para a Yamaha como piloto de testes de MotoGP e seu talento é indiscutível. No entanto, ele não conseguiu fazer sua descoberta internacional apesar do material de fábrica. Depois de terminar em 14º e 20º no Campeonato do Mundo, o piloto japonês foi relegado para a Moto2 pela Yamaha.

Cada vez mais, os pilotos da Indonésia e da Malásia estão a tentar a sua sorte no campeonato do mundo baseado na produção, e há várias razões para isso: Existem pistas adequadas para campeonatos mundiais, como Mandalika, Sepang ou Buriram, na Tailândia, patrocinadores como a Petronas e, por último, mas não menos importante, a série de corridas ARRC em ascensão.

Hafizh Syahrin, antigo piloto de MotoGP, disputou os Campeonatos Mundiais de Superbikes de 2022 e 2023, mas o malaio não conseguiu mais do que o 12.º lugar, o que provavelmente se deveu também ao equipamento pouco competitivo da Petronas MIE Honda. No próximo ano, o seu compatriota Adam Norrodin terá uma oportunidade. O jovem de 25 anos correu com a equipa Honda no Campeonato do Mundo de Supersport este ano.

Mas porque é que os asiáticos têm tantas dificuldades no campeonato SBK eurocêntrico com as suas três classes? O chefe de equipa da Honda, Midori Moriwaki, que tem estado ativo no paddock de MotoGP e SBK durante décadas, conhece as dificuldades.

"Os asiáticos têm primeiro de se adaptar à cultura europeia, o que é um desafio", explicou o piloto japonês no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Ao nível do campeonato do mundo, todos os pilotos profissionais treinam bem, é a mente que faz a diferença. Cada um deles sabe o que tem de fazer. No entanto, subestima-se a força mental que é necessária para lidar com as diferenças culturais. Um ciclista treina da mesma forma que no Japão, mas pergunta-se porque é que não obtém o mesmo sucesso. Há muitas pequenas coisas que custam força mental. Deixem-me dar-vos um exemplo: vão a um restaurante local e querem pedir algo, mas devido à barreira linguística não conseguem explicar exatamente o que querem. Em momentos como este, sente-se perdido e perde 0,1 por cento da sua força mental. Muitos destes momentos juntos fazem-nos recuar. Sente-se que falta alguma coisa, mas não se consegue identificar o que é. Os condutores da América Latina têm problemas semelhantes, mas pelo menos falam espanhol ou português. A barreira linguística é uma grande parte do problema, desgasta-nos mentalmente".

"Por outro lado, Haga e Fujiwara têm mostrado grandes desempenhos", diz o piloto japonês. "Eles estão ligados de tal forma que podem ligar e desligar a cabeça. Conseguiram fazer uma distinção clara entre a vida privada e o modo de corrida. Conseguiram bloquear quase completamente a forma de pensar dos japoneses."