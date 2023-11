Alex Lowes (Kawasaki): Pulgares arriba para Andrea Iannone

En los test de Jerez del 31 de octubre y 1 de noviembre, Andrea Iannone debutó con la Go Eleven Ducati, que pilotará en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 tras cuatro años de pausa en la competición. El italiano sorprendió con unos tiempos decentes y un 1:39.335 min en clasificación. Aunque fue casi 0,9 segundos más lento que el mejor crono de Remy Gardner (Yamaha), no sólo hay que tener en cuenta el largo periodo de inactividad del italiano, sino también que no estaba familiarizado ni con la moto en versión SBK ni con los neumáticos Pirelli.

El piloto oficial de Kawasaki Alex Lowes ha sido sólo ligeramente más rápido que Iannone. Tras el cambio de Jonathan Rea a Yamaha, el inglés tiene que asumir inevitablemente el papel de jefe de equipo. Lowes observó a su nuevo rival en Jerez.

"Le vi en la pista y le di un 'pulgar arriba'. Su vida es sin duda más agradable ahora que puede centrarse en una cosa y volver a las carreras", dijo el piloto de 33 años en WorldSBK. "Estamos hablando de un ganador de MotoGP que hizo que correr en Moto2 pareciera fácil. Eso es todo lo que hay que decir de él. Su moto es claramente excelente y él es un piloto fantástico".

El predecesor de Iannone, Philipp Öttl, terminó regularmente entre los 10 primeros en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023, siendo su mejor resultado un quinto puesto en la segunda carrera del inicio de la temporada en Australia. Lowes teme que el italiano consiga mejores resultados.

"Una vez que se quite el óxido, es otro piloto de Ducati que luchará por las victorias en carrera", reflexiona Lowes. "Personalmente, me alegro de verle en el Campeonato del Mundo de Superbike, ¡bienvenido de nuevo! Será otro dolor de muelas a batir el año que viene".