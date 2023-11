Alex Lowes (Kawasaki) : Pouce en l'air pour Andrea Iannone

Lors du test de Jerez les 31 octobre et 1er novembre, Andrea Iannone a fait ses débuts au guidon de la Go Eleven Ducati, qu'il pilotera en 2024 après quatre ans d'absence en compétition dans le cadre du championnat du monde Superbike. L'Italien a surpris par des temps au tour corrects et par un chrono de 1:39,335 min sur un qualificatif. C'était certes presque 0,9 seconde plus lent que le meilleur temps des essais de Remy Gardner (Yamaha), mais il faut tenir compte non seulement de la longue absence de l'Italien, mais aussi du fait qu'il ne connaissait ni la moto en configuration SBK ni les pneus Pirelli !

Alex Lowes, le pilote officiel Kawasaki, n'a été que légèrement plus rapide que Iannone. Après le passage de Jonathan Rea chez Yamaha, l'Anglais doit inévitablement endosser le rôle de chef d'équipe. Lowes a observé son nouvel adversaire lors du Jerez.

"Je l'ai observé sur la piste et je lui ai fait un 'pouce levé'. Sa vie doit être plus agréable maintenant qu'il peut se concentrer sur une chose et recommencer à courir", a déclaré le pilote de 33 ans au WorldSBK. "Nous parlons d'un vainqueur de MotoGP qui a fait paraître les courses en Moto2 faciles. C'est tout ce qu'il y a à dire sur lui. Sa moto est clairement excellente et c'est un pilote fantastique".

Le prédécesseur de Iannone, Philipp Öttl, s'est régulièrement classé dans le top 10 du Championnat du monde Superbike 2023, son meilleur résultat étant une cinquième place lors de la deuxième manche de l'ouverture de la saison en Australie. L'Italien, craint Lowes, obtiendra de meilleurs résultats.

"Une fois qu'il aura usé sa rouille, il sera un autre pilote Ducati qui se battra pour les victoires en course", rumine Lowes. "Personnellement, je suis heureux de le voir en championnat du monde Superbike - bon retour ! Il sera un autre emmerdeur à battre l'année prochaine".