Alex Lowes (Kawasaki): Pollici in su per Andrea Iannone

Nel campionato mondiale Superbike 2024, spetta ad Alex Lowes stabilire la direzione per la Kawasaki. L'inglese teme di avere un altro duro avversario in Andrea Iannone.

Nei test di Jerez del 31 ottobre e 1 novembre, Andrea Iannone ha fatto il suo debutto in sella alla Ducati Go Eleven, che guiderà nel Campionato Mondiale Superbike 2024 dopo una pausa di quattro anni dalle corse. L'italiano ha sorpreso con tempi discreti e un 1:39.335 in qualifica. Sebbene sia stato quasi 0,9 secondi più lento del miglior tempo di Remy Gardner (Yamaha), non bisogna solo tenere conto del lungo periodo di assenza dell'italiano, ma anche del fatto che non aveva familiarità con la moto in assetto SBK e con i pneumatici Pirelli!

Il pilota Kawasaki Alex Lowes è stato solo leggermente più veloce di Iannone. Dopo il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha, l'inglese deve inevitabilmente assumere il ruolo di leader della squadra. Lowes ha osservato il suo nuovo avversario a Jerez.

"L'ho osservato in pista e gli ho dato un 'pollice in su'. La sua vita è sicuramente più piacevole ora che può concentrarsi su una sola cosa e tornare a correre", ha detto il 33enne al WorldSBK. "Stiamo parlando di un vincitore della MotoGP che ha fatto sembrare facile correre in Moto2. Questo è tutto quello che c'è da dire su di lui. La sua moto è chiaramente eccellente e lui è un pilota fantastico".

Il predecessore di Iannone, Philipp Öttl, si è piazzato regolarmente nella top 10 del Campionato Mondiale Superbike 2023, con il suo miglior piazzamento, il quinto posto nella seconda gara della stagione inaugurale in Australia. Lowes teme che l'italiano possa ottenere risultati migliori.

"Una volta smaltita la ruggine, sarà un altro pilota Ducati a lottare per le vittorie in gara", ha commentato Lowes. "Personalmente, sono felice di vederlo nel Campionato Mondiale Superbike: bentornato! Sarà un'altra spina nel fianco da battere l'anno prossimo".