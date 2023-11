Alex Lowes (Kawasaki): Palmas para Andrea Iannone

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, cabe a Alex Lowes definir a direção da Kawasaki. O inglês teme que tenha outro adversário difícil em Andrea Iannone.

No teste de Jerez, a 31 de outubro e 1 de novembro, Andrea Iannone fez a sua estreia com a Ducati Go Eleven, com a qual vai correr no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, após uma paragem de quatro anos. O italiano surpreendeu com tempos de volta decentes e um tempo de 1:39.335 min numa qualificação. Embora tenha sido quase 0,9 segundos mais lento do que o melhor tempo de teste de Remy Gardner (Yamaha), não é apenas o longo tempo do italiano que tem de ser tido em conta; ele também não estava familiarizado com a moto em SBK e com os pneus Pirelli!

O piloto da Kawasaki, Alex Lowes, foi apenas ligeiramente mais rápido que Iannone. Após a mudança de Jonathan Rea para a Yamaha, o inglês tem inevitavelmente de assumir o papel de chefe de equipa. Lowes observou o seu novo adversário em Jerez.

"Vi-o na pista e dei-lhe um 'polegar para cima'. A vida dele é certamente mais agradável agora que se pode concentrar numa coisa e voltar às corridas," disse o piloto de 33 anos no WorldSBK. "Estamos a falar de um vencedor de MotoGP que fez as corridas de Moto2 parecerem fáceis. É tudo o que é preciso dizer sobre ele. A sua moto é claramente excelente e ele é um piloto fantástico."

O antecessor de Iannone, Philipp Öttl, terminou regularmente entre os 10 primeiros no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, com o seu melhor resultado a ser o quinto lugar na segunda corrida da abertura da época na Austrália. Lowes teme que o italiano consiga melhores resultados.

"Assim que ele se livrar da ferrugem, ele é outro piloto da Ducati que vai lutar por vitórias em corridas", ponderou Lowes. "Pessoalmente, estou contente por o ver no Campeonato do Mundo de Superbikes - bem-vindo de volta! Ele vai ser mais uma dor de cabeça para bater no próximo ano."