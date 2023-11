Reiterberger y BMW dominan Superbike en Asia

En 2020, Markus Reiterberger se propuso ganar con BMW el Campeonato Asiático de Carreras en Carretera (ARRC). El ARRC es una serie prometedora con una popularidad creciente entre los pilotos extranjeros. Sin embargo, el piloto bávaro sólo pudo participar en la primera carrera de la temporada, en Sepang/Malasia, tras la cual se vio obligado a abandonar debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia del coronavirus.

El piloto de 29 años no regresó al ARRC hasta 2023 con el equipo malasio Onexox TKKR Racing a los mandos de un BMW con neumáticos Dunlop. La temporada consta de seis pruebas, pero ganó el título anticipadamente en la penúltima prueba, el pasado fin de semana en Zhubai (China).

"Ha sido un fin de semana impresionante", declaró Reiti exultante. "Los entrenamientos del viernes y la clasificación del sábado fueron muy bien. Empecé bien la primera carrera y me puse en cabeza muy pronto. Luego pude distanciarme fácilmente y ganar la carrera. En la segunda carrera, me escapé muy bien en la salida. Estuve muy cerca en la primera curva, pero me puse en cabeza. Pude sacar una pequeña ventaja, pero tuve que darlo todo hasta el final de la carrera. Al final, fue suficiente para la victoria en la salida y la meta y el título de campeón anticipado".

Reiterberger realizó una temporada dominante. En la primera prueba, en Buriram/Tailandia, se quedó fuera del podio con un cuarto y un sexto puesto, pero el piloto de Trostberg consiguió una doble victoria en el segundo fin de semana de carreras de la ARRC, en Sepang. Después de eso, las cosas fueron viento en popa: 2º puesto y victoria en Sugo/Japón, seguidos de otras dobles victorias en Mandalika/Indonesia y Zhubai/China. El nuevo campeón empezará el final de temporada en el Circuito Internacional de Chang/Tailandia dentro de un mes sin ningún tipo de presión.

El hecho de que Reiterberger conozca a la perfección la BMW Superbike (lleva pilotando la M1000RR y su predecesora, la S1000RR, desde 2011) fue una ventaja para el tetracampeón del IDM tanto como el apoyo desde casa.

"Estoy muy agradecido a mi equipo. Me han proporcionado una moto muy buena. Hemos hecho una gran temporada hasta ahora. Estoy muy contento de que nos hayamos asegurado el título y de poder terminar la temporada en Buriram sin ninguna presión", dijo Reiterberger. "También quiero dar las gracias especialmente a mi fisio Mathias Neugebauer, que me preparó perfectamente para viajar a Asia. Muchas gracias también a mi mecánico Wolfgang Kampe, a mi jefe de equipo Michiel Rietvield, a mi especialista en suspensiones Mathias Greiff, a todo el equipo Alpha Racing, a mis amigos, a mi familia y a todos mis patrocinadores."